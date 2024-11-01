Catedrático de filosofía: "El estoicismo es una filosofía peligrosa si, cuando fracasas, te digo que tienes que aguantar estoicamente, hacerte duro, tener resiliencia… Y todo eso solo"

El mayor problema de esta filosofía, desde su perspectiva, parte de que “no hablan de comunidad”. El filósofo asegura que “el estoicismo carece del trabajo ético en la comunidad de manera directa. Es decir, todos los estoicismos contemporáneos hablan de un sujeto aislado que tiene que trabajar sobre sí mismo”, asegura. Y eso, sin duda, es peligroso.
Muy interesante el artículo
Solo oigo a señores tirando a incel que dicen que es lo más. Y no, es terrible y ridículo.
Y oye que tiene sus cosas como todas las corrientes filosóficas. No se debería seguir ninguna como doctrina.
Quieres vida sana? Lee y acogete a las partes que se identifiquen contigo y te hagan bien o te den respuesta. Pero ninguna es doctrina (ni debería serlo)
En tu trabajo te explotan? Aguanta estoicamente
Trabajas como un animal de carga y no te puedes pagar la casa? Aguanta estoicamente
En la sanidad te dan cita para el 2047? Aguanta estoicamente
No protestes, no quemes las calles, no eches mierda sobre el sistema ni sobre los que lo gestionan, tu aguanta estoicamente
El señor catedrático no pátina ni un milímetro.
(1) O de la cúrcuma, o de la meditación, o de...
Vendele salvación y respuestas fáciles y le podrás quitar hasta el alma y no se quejará porque eso no es de buen estoico.
Con los tontitos de Llados se ve a la perfección.
Las hay buenas y rematadamente malas.