Catedrático de filosofía: "El estoicismo es una filosofía peligrosa si, cuando fracasas, te digo que tienes que aguantar estoicamente, hacerte duro, tener resiliencia… Y todo eso solo"

El mayor problema de esta filosofía, desde su perspectiva, parte de que “no hablan de comunidad”. El filósofo asegura que “el estoicismo carece del trabajo ético en la comunidad de manera directa. Es decir, todos los estoicismos contemporáneos hablan de un sujeto aislado que tiene que trabajar sobre sí mismo”, asegura. Y eso, sin duda, es peligroso.