edición general
14 meneos
58 clics
Catedrático de filosofía: "El estoicismo es una filosofía peligrosa si, cuando fracasas, te digo que tienes que aguantar estoicamente, hacerte duro, tener resiliencia… Y todo eso solo"

Catedrático de filosofía: "El estoicismo es una filosofía peligrosa si, cuando fracasas, te digo que tienes que aguantar estoicamente, hacerte duro, tener resiliencia… Y todo eso solo"

El mayor problema de esta filosofía, desde su perspectiva, parte de que “no hablan de comunidad”. El filósofo asegura que “el estoicismo carece del trabajo ético en la comunidad de manera directa. Es decir, todos los estoicismos contemporáneos hablan de un sujeto aislado que tiene que trabajar sobre sí mismo”, asegura. Y eso, sin duda, es peligroso.

| etiquetas: filosofía , neoestoicismo
11 3 0 K 164 actualidad
15 comentarios
11 3 0 K 164 actualidad
Comentarios destacados:    
obmultimedia #4 obmultimedia
El estoicismo es a lo que llegan los incels cuando ya nadie les hace caso.
2 K 46
ingenierodepalillos #5 ingenierodepalillos *
#3 ¡Epicureísmo o barbarie!

CC #4
4 K 56
Asimismov #7 Asimismov *
#5 ante esa dicotomía, siempre he elegido Barbarella.  media
2 K 43
pazentrelosmundos #1 pazentrelosmundos
Quedaba el titular largo y no me dejaba hacer envío, descarté el nombre "José Carlos Ruiz" Pero como queda feo, dejo este comentario aclaratorio.
2 K 37
rojelio #2 rojelio
#1 Todos hacemos de vez en cuando algo de bricolaje con los titulares o las entradillas, mientras no te inventes cosas, sin problemas.
Muy interesante el artículo :clap:
2 K 45
pazentrelosmundos #8 pazentrelosmundos
#2 me pone de los nervios el neoestoicisimo.
Solo oigo a señores tirando a incel que dicen que es lo más. Y no, es terrible y ridículo.
Y oye que tiene sus cosas como todas las corrientes filosóficas. No se debería seguir ninguna como doctrina.
Quieres vida sana? Lee y acogete a las partes que se identifiquen contigo y te hagan bien o te den respuesta. Pero ninguna es doctrina (ni debería serlo)
1 K 35
Autarca #10 Autarca
#8 Voy a pensar mal, tengo tendencia a pensar mal, y voy a pensar que es una filosofia de vida muy conveniente para los que mandan

En tu trabajo te explotan? Aguanta estoicamente

Trabajas como un animal de carga y no te puedes pagar la casa? Aguanta estoicamente

En la sanidad te dan cita para el 2047? Aguanta estoicamente

No protestes, no quemes las calles, no eches mierda sobre el sistema ni sobre los que lo gestionan, tu aguanta estoicamente
0 K 11
#11 Lacasito.Pérez
#10 El estoicismo no va de eso. Creo que hasta el señor catedrático patina un poco. Más bien va de que actues si tienes un problema y está en tu mano hacer algo. Y no sólo eso: que actúes persiguiendo virtudes como la verdad, ante las que la propia vida es un atributo indiferente (deseado, pero indiferente) Y, si la solución no depende de ti, que reprogrames tu mente para dejar de rumiar y comerte la cabeza.
0 K 7
pazentrelosmundos #13 pazentrelosmundos
#11 cambia de Filosofía esa te hace mal.

El señor catedrático no pátina ni un milímetro.
0 K 15
#14 Lacasito.Pérez
#13 Te doy sinceramente las gracias por tu amable interés. Tengo 59 años y sobrevivo felizmente gracias, entre otros, a los referentes estoicos. Un pequeño ejemplo: en mi trabajo soy el único que actúa cuando se puede hacer algo. El resto de compañeros se limita a quejarse colectivamente. Son capaces de esperar una hora, muertos de frío, a que yo llegue al trabajo y haga una sencilla llamada para que el responsable desconecte el aire acondicionado. Y creo firmemente que las cosas se consiguen peleando. Pero, si me rayo con que el sol nace siempre por el este debo reprogramar mi mente para dejar de sufrir, porque eso no lo puedo cambiar.
0 K 7
#15 Lacasito.Pérez
#13 El señor catedrático viene a decir: ¿Debemos resignarnos a guerras, conculcación de Derechos Humanos...? Te responde un aspirante a estoico que se ha manifestado colectivamente contra la visita de un embajador israelí a una ciudad... y que ha conseguido, con sus compañeros, que el diplomático desistiese y se fuese por donde vino. Creo que el señor catedrático no ha profundizado suficientemente en la tesis estoicas y el artículo es un poco clickbait, del estilo de "Los beneficios de la leche materna (1) cuestionados por un estudio reciente"
(1) O de la cúrcuma, o de la meditación, o de...
0 K 7
pazentrelosmundos #12 pazentrelosmundos
#10 yo lo veo más desde el tipo vendehumos voy a crear una secta. Da mucho dinero, mantén sólo y aislado a una persona y tienes medio trabajo hecho.
Vendele salvación y respuestas fáciles y le podrás quitar hasta el alma y no se quejará porque eso no es de buen estoico.

Con los tontitos de Llados se ve a la perfección.
0 K 15
Asimismov #6 Asimismov
El estoicismo es perfecto y hay que tener en cuenta la infinidad de prejuicios, supersticiones sociales que condicionan la ética social.

En una película iraní, una joven pareja se van a un lugar aislado y el problema consiste en averiguar si ella se quitó o no el velo, siendo irrelevante lo que pudieran hacer o dejar de hacer.
El adulterio se considería probado si ella se hubiera quitado el velo que cubría su cabeza en cuyo caso era delito y debían ser condenados los dos a casarse.
0 K 12
Asimismov #3 Asimismov *
El estoicismo es perfecto y hay que tener en cuenta la infinidad de prejuicios, supersticiones sociales que condicionan la ética social.

En una película iraní, una joven pareja se van a un lugar aislado y el problema consiste en averiguar si ella se quitó o no el velo, siendo irrelevante lo que pudieran hacer o dejar de hacer.
El adulterio se considería probado si ella tan solo se hubiera quitado el velo que cubría su cabeza.
0 K 12
#9 Tecar
Esto de la filosofía es como el vino.
Las hay buenas y rematadamente malas.
0 K 7

menéame