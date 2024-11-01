Catástrofe alimentaria en Gaza: dos años de hambruna provocada

La hambruna en Gaza ya es oficial. Tras casi dos años de guerra y asedio del Ejército israelí, en los que la infraestructura básica ha sufrido una gran destrucción y se ha usado el hambre como arma de guerra, la falta extrema de alimentos afecta a casi un tercio de la población del territorio. Es la conclusión del último informe de la Clasificación Integrada de las Fases (IPC, por sus siglas en inglés), la métrica de referencia para medir el hambre en el mundo elaborada entre otras por organizaciones de la ONU.