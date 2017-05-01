Catálogo publicitario de "Vehículos Eléctricos Autarquía"  

España pasó por una difícil situación económica a partir del año 1939, que se mantuvo y aumentó en 1945, cuando a sus dificultades se unió el aislamiento exterior. La falta de hidrocarburos y de materias primas en general [...] llevaron a que se propusieran iniciativas industriales dentro del marco autárquico que imperaba en aquellos años. En concreto, en el campo de la automoción, y como alternativa a los inviables equipos de propulsión por gasógenos, se apostó seriamente por la propulsión eléctrica.