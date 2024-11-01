Martín Martínez, ganador del premio a la Mejor Torrija del Mundo 2026: "Utilizo leche y nata de cercanía, un bollo de mantequilla y como aromáticos el limón, la naranja y la canela"

Las torrijas son uno de los postres más tradicionales del recetario español y el más típico de la Semana Santa. Este dulce nació de las manos de nuestras abuelas quienes, con todo ese ingenio y sabiduría que las caracteriza, se inventaron un nuevo bocado aprovechando el pan duro del día anterior y mezclándolo con ingredientes humildes como leche, huevo, canela, limón y azúcar.