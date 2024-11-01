Castro de Ulaca. El hogar de los pastores guerreros

El hinterland de los vetones refleja grandes castros de poder, como Ulaca o El Raso, junto a pequeños poblados y casas solitarias, con construcciones adaptadas a la vida pastoril. Disfrutaron, como sus antecesores, de una orografía de sierras y dehesas espléndidas en pastos, donde fomentaron la ganadería extensiva como principal recurso económico. Pero, además de pastores, y a diferencia de los vecinos vacceos, los vetones fueron una sociedad guerrera y tuvieron su principal fortaleza en el castro de Ulaca.