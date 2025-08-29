Castilla y León ignoró peticiones de agentes forestales para volver de vacaciones al principio de la emergencia

La Junta de Castilla y León ignoró al principio de la emergencia por los incendios al menos seis propuestas de agentes forestales que se ofrecieron a cancelar sus vacaciones y colaborar en la extinción de los incendios, según una de las solicitudes que han mostrado a EL PAÍS. Los ofrecimientos, según los guardas, no recibieron respuesta. “Había personal que estaba con la familia en pueblos viendo todo arder”, señala uno de ellos.