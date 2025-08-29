edición general
Castilla y León ignoró peticiones de agentes forestales para volver de vacaciones al principio de la emergencia

La Junta de Castilla y León ignoró al principio de la emergencia por los incendios al menos seis propuestas de agentes forestales que se ofrecieron a cancelar sus vacaciones y colaborar en la extinción de los incendios, según una de las solicitudes que han mostrado a EL PAÍS. Los ofrecimientos, según los guardas, no recibieron respuesta. “Había personal que estaba con la familia en pueblos viendo todo arder”, señala uno de ellos.

Uno de los agentes explica que quiso desplazarse desde su provincia a León para colaborar. Por eso, registró una petición formal, a la que no obtuvo respuesta. Otros compañeros lo hicieron verbalmente, pero tampoco los llamaron para trabajar.

Qué puta vergüenza
