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El 'caso Vivotecnia' llega a juicio cinco años después: la denunciante se infiltró en el laboratorio y grabó el maltrato a los animales

El 'caso Vivotecnia' llega a juicio cinco años después: la denunciante se infiltró en el laboratorio y grabó el maltrato a los animales

En el banquillo se sentarán dos acusados y la denunciante de los hechos, que se infiltró y grabó los maltratos... y dejará de ser testigo anónima y protegida. Vivotecnia es una compañía de experimentación para medicamentos y cosmética con sede en Tres Cantos (Madrid). En 2018, una activista animalista se infiltró como trabajadora y descubrió que allí se maltrataba a los animales durante los experimentos científicos. Durante dos años lo grabó y en 2021 lo hizo público. El caso, uno de los más sonados de maltrato animal en laboratorios en España

| etiquetas: vivotecnia , bienestar animal , experimentacion animal
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2 comentarios
14 3 0 K 144 actualidad
#1 Pitchford
... dejará de ser testigo anónima y protegida.

Que tenga cuidado, que como se descuide la vivotecnian a ella también.
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Asimismov #2 Asimismov *
Solo le falta que 20minutis la tilde de antiespecista.
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menéame