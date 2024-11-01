El 'caso Vivotecnia' llega a juicio cinco años después: la denunciante se infiltró en el laboratorio y grabó el maltrato a los animales

En el banquillo se sentarán dos acusados y la denunciante de los hechos, que se infiltró y grabó los maltratos... y dejará de ser testigo anónima y protegida. Vivotecnia es una compañía de experimentación para medicamentos y cosmética con sede en Tres Cantos (Madrid). En 2018, una activista animalista se infiltró como trabajadora y descubrió que allí se maltrataba a los animales durante los experimentos científicos. Durante dos años lo grabó y en 2021 lo hizo público. El caso, uno de los más sonados de maltrato animal en laboratorios en España