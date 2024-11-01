·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12436
clics
Charlie Kirk, morir como piensas
4110
clics
4 claves para eliminar los microplásticos de tu vida
5245
clics
Mariló Montero le dice a Broncano que ya no se puede decir nada: su respuesta, para esculpirla en piedra
5223
clics
Sánchez, a Feijóo: "Repita conmigo, lo que está pasando en Gaza es un genocidio"
3183
clics
Richard Gere (76 años): “Mi mujer y yo nos hemos propuesto acabar con los sin hogar en España en seis años"
más votadas
563
Javier Ruiz destapa un material delicadísimo en TVE que deja a Ayuso sin escapatoria: "No lo verán en otras teles"
375
El juez Peinado publica una foto del presunto asesino de Charlie Kirk
510
Charlie Kirk, morir como piensas
460
Las horas más bajas de Von der Leyen: se enfrentará a mociones de censura a izquierda y derecha por la “humillación” con Trump y su inacción en Gaza
490
Manu Carreño: "Lo que este país está diciendo es que no quiere que un equipo con el nombre de Israel siga paseando por las ciudades españolas"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
82
clics
Caso del potito con cristales: investigan si los padres se han inventado la acusación para quedarse de okupas en el piso
Los detenidos, sin medidas cautelares del juez, aseguran que todo es una estratagema de los padres para quedarse viviendo en el piso sin pagar alquiler
|
etiquetas
:
potito
,
cristales
,
investigan
,
padres
,
inventado
,
acusación
10
2
0
K
122
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
2
0
K
122
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Mangione
*
Y por este tipo de
movidas
(idas y venidas) desprecio tanto la enorme mayoría de noticias de "sucesos" y las considero cuasi irrelevantes, si no directamente veneno, en nuestro día a día.
0
K
11
#2
Arkhan
¿Pero viven de okupas o simplemente no están pagando el alquiler? Porque el artículo incurre en una contradicción muy importante...
0
K
11
#3
Cuchifrito
#2
Estaban subarrendados sin el conocimiento de los propietarios, ya como lo quieras llamar
0
K
10
#4
Arkhan
#3
Bueno, pero invitados por los arrendadores... Alguien los ha invitado a estar ahí, no le han pegado una patada a la puerta y se han metido.
0
K
11
#6
Cuchifrito
*
#4
Si no son los titulares del contrato para mí son ocupas desde luego, que los hayan invitado a estar ahí los arrendatarios o un vecino que tuviera llaves para regar las plantas no me parece que tenga relevancia para considerarlo de otra manera
0
K
10
#5
elmileniarismovaallegar
Menudo giro de guión...
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente