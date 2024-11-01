edición general
Caso del potito con cristales: investigan si los padres se han inventado la acusación para quedarse de okupas en el piso

Los detenidos, sin medidas cautelares del juez, aseguran que todo es una estratagema de los padres para quedarse viviendo en el piso sin pagar alquiler

Mangione #1 Mangione *
Y por este tipo de movidas (idas y venidas) desprecio tanto la enorme mayoría de noticias de "sucesos" y las considero cuasi irrelevantes, si no directamente veneno, en nuestro día a día.
Arkhan #2 Arkhan
¿Pero viven de okupas o simplemente no están pagando el alquiler? Porque el artículo incurre en una contradicción muy importante...
#3 Cuchifrito
#2 Estaban subarrendados sin el conocimiento de los propietarios, ya como lo quieras llamar
Arkhan #4 Arkhan
#3 Bueno, pero invitados por los arrendadores... Alguien los ha invitado a estar ahí, no le han pegado una patada a la puerta y se han metido.
#6 Cuchifrito *
#4 Si no son los titulares del contrato para mí son ocupas desde luego, que los hayan invitado a estar ahí los arrendatarios o un vecino que tuviera llaves para regar las plantas no me parece que tenga relevancia para considerarlo de otra manera
elmileniarismovaallegar #5 elmileniarismovaallegar
Menudo giro de guión...
