edición general
26 meneos
26 clics
Caso $Libra: revelan el acuerdo confidencial entre Javier Milei y el empresario cripto Hayden Davis

Caso $Libra: revelan el acuerdo confidencial entre Javier Milei y el empresario cripto Hayden Davis

A un año del lanzamiento del polémico token $Libra, se conoció este viernes el documento confidencial que vincula al presidente Javier Milei con el estadounidense Hayden Davis. El acuerdo, del 30 de enero de 2025 en la Casa Rosada, designaba a Davis como asesor ad honorem en tecnologías descentralizadas y blockchain para la Argentina. La Comisión Investigadora del Congreso detectó transferencias que coinciden con un borrador previo del acuerdo, el cual estipulaba un pago inicial de 300 mil dólares y cuotas mensuales de U$S 250 mil.

| etiquetas: milei , cripto fraude , $libra
22 4 0 K 269 actualidad
2 comentarios
22 4 0 K 269 actualidad
#1 Pivorexico
Es mucho mejor cantante que presidente , y como emprendedor también se supera .
1 K 28
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Grande Milei, no deja fangal sin revolcarse en él.
0 K 16

menéame