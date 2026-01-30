Caso $Libra: revelan el acuerdo confidencial entre Javier Milei y el empresario cripto Hayden Davis

A un año del lanzamiento del polémico token $Libra, se conoció este viernes el documento confidencial que vincula al presidente Javier Milei con el estadounidense Hayden Davis. El acuerdo, del 30 de enero de 2025 en la Casa Rosada, designaba a Davis como asesor ad honorem en tecnologías descentralizadas y blockchain para la Argentina. La Comisión Investigadora del Congreso detectó transferencias que coinciden con un borrador previo del acuerdo, el cual estipulaba un pago inicial de 300 mil dólares y cuotas mensuales de U$S 250 mil.