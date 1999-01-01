·
El caso del coche deportivo con una avería "irreparable"
La dueña de un Porsche que compró nuevo por 122.000 euros demanda al concesionario por daños y perjuicios por no haber resuelto un problema de motor del vehículo tras más de un año en el taller.
porsche
,
avería
,
irreparable
#3
diablos_maiq
por ese precio debería tener al menos dos habitaciones y baño
3
K
43
#5
ElPerroDeLosCinco
Creo que hace bien en demandar al taller. Está claro que no han puesto los medios necesarios para reparar el coche en un tiempo razonable, y mientras tanto, han pasado facturas de miles de euros por intervenciones inútiles. Cuando llevas tu coche a un taller, hay un acuerdo implícito de que aunque no haya un presupuesto previo porque se desconoce el origen de la avería, tú pagarás lo que el taller te diga que han hecho, y ellos a cambio repararán el coche lo más rápido y con el menor coste posible.
1
K
23
#2
neo1999
Un coche de 122000€. Sin duda problemas del primer mundo TM.
1
K
21
#4
insulabarataria
#2
¿hasta que precio crees se puede reclamar entonces y que sea moralmente correcto?
5
K
59
#6
sliana
#4
obviamente, el limite lo pone su cartera, cualquier cosa que no se pueda permitir se merece lo que le pase.
0
K
7
#7
insulabarataria
#6
¿Pediste una hipoteca para comprar tu casa o la pagaste al contado?
1
K
13
#8
TipejoGuti
No me lo puedo creer, iba a comprar media docenilla para que los críos disfrutaran el verano, pero ya es que no puede uno fiarse de nada
0
K
11
#10
Elbaronrojo
Inicialmente le dijeron que el problema podría ser de las bujías, luego que había que sustituir las bobinas, a continuación que el problema residía en el sistema eléctrico -por lo que se procedió al desmontaje de inyectores, limpieza y comprobación-, y más tarde que había de desmontar el motor, siguiendo un sistema de "prueba y error" que culminó cuando finalmente "se rinden y le ofrecen 38.000 euros" a la propietaria por quedarse la casa con el vehículo.
Como para fiarse.
0
K
10
#1
Narmer
Ya lo he comentado en otra noticia. Siendo empresaria y un coche de alta gama (caro de mantener y de reparar), yo me iba a un renting sin dudarlo. Menos quebraderos de cabeza y lo devuelves con un lacito al terminar el periodo de garantía.
0
K
9
#9
NotVizzini
#1
Los renting no son para todos los usos, lo digo por experiencia,...
1
K
22
#11
Narmer
#9
Sí, estoy de acuerdo. El renting sale bien si tienes empresa, unos buenos ingresos y quieres un coche de gama alta y 0 preocupaciones.
Pero lo comento por el tema de la depreciación y los potenciales problemas que pueden surgir a partir de que finalice la garantía.
0
K
9
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
Como para fiarse.
Pero lo comento por el tema de la depreciación y los potenciales problemas que pueden surgir a partir de que finalice la garantía.