¿Por qué casi todo ahora tiene una versión Premium Plus?

Está pasando con las entradas de cine, los parques de atracciones, Netflix, Youtube, la leche, el café y el merchandising: ¿te gustaría tener la camiseta oficial del Real Madrid? Pues prepárate para soltar 100 euros por la versión estándar, o 150 por la versión Player, una camiseta que, sorprendentemente, es peor que la normal. Según declaraciones de exdirectivo de Adidas, las camisetas versión player son de peor calidad porque su tejido es mejor para la práctica deportiva, pero todo lo demás es más barato.

#1 ipanies
Porque somos gilipollas exprimibles?
#9 sotillo
#1 En el chino por 20 euros
#2 HeilHynkel
Y no veas el precio de la del jugador más importante ...  media
#5 Connect
Mientras no sean bienes de primera necesidad, cada uno es libre de poner precios a sus productos.
#3 pepel
Con la Player se puede dormir con ella puesta.
#6 Suleiman
Porque se quiere ser especial, si tienes la premium plus molas más que el de al lado que no la tiene... Y así todo.
#7 chocoleches
No conozco a nadie que tenga una camiseta de fútbol original del Barcelona, todo el mundo las pilla de Aliexpress o del topmanta.

Es tan ridícula la situación que hay una camiseta rosa que sólo se vende en el topmanta (no es una equipación oficial, pero lo parece) y ha triunfado más que muchas equipaciones oficiales.

#8 pitercio
Porque si te puedo cobrar más ¿por qué voy a cobrar menos? Bueno, iré dejando alguna opción que puedas pagar para que te sientas mimetizado con los que lo tiran.
#4 Macadam
Cuestión de clases, estandar suena a pobre y Premium a acomodao.
