¿Por qué casi todo ahora tiene una versión Premium Plus?

Está pasando con las entradas de cine, los parques de atracciones, Netflix, Youtube, la leche, el café y el merchandising: ¿te gustaría tener la camiseta oficial del Real Madrid? Pues prepárate para soltar 100 euros por la versión estándar, o 150 por la versión Player, una camiseta que, sorprendentemente, es peor que la normal. Según declaraciones de exdirectivo de Adidas, las camisetas versión player son de peor calidad porque su tejido es mejor para la práctica deportiva, pero todo lo demás es más barato.