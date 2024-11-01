edición general
5 meneos
14 clics
Casi 28.000 personas opositan a una de las 3.118 plazas ofertadas para ingresar en la Guardia Civil

Casi 28.000 personas opositan a una de las 3.118 plazas ofertadas para ingresar en la Guardia Civil

Un total de 27.614 personas opositan a las 3.118 plazas ofertadas este año para ser Guardia Civil. Las pruebas de conocimientos teóricos y psicotécnicos se celebran en un único día en 20 sedes repartidas por todo el país.

| etiquetas: casi , 28.000 , personas , opositan , plazas , ofertadas , guardia civil
4 1 0 K 54 actualidad
12 comentarios
4 1 0 K 54 actualidad
Comentarios destacados:    
Torrezzno #1 Torrezzno
Pues suerte a los opositores y que no haya mamoneos
0 K 14
kinz000 #12 kinz000
Cuánta gentuza queda todavía por ahí
0 K 11
ostiayajoder #2 ostiayajoder
Hay es donxe tiene q estar la izquierda, sinceramente.

Si tuviera 20 años me metia de cabeza
0 K 11
ChatGPT #3 ChatGPT
#2 dudo que pasases la prueba escrita xD
5 K 67
juliusK #4 juliusK
#3 si no cubren plazas rebajarán requisitos de aptitud. Va un pan blanco.
0 K 7
ostiayajoder #10 ostiayajoder
#3 Precisamente esa la rebajan cada 2 x 3....
0 K 11
Guanarteme #6 Guanarteme
#2 Conozco a gente de izquierdas (no te digo izquierda antisistema, pero sí a lo mejor votantes de Podemos, de llevar bandera republicana...) que tras entrar en el ejército o en un cuerpo de policía se vuelven unos cuñaos a nivel político que asustan, cuñaos de derechas, claro.

Les meten un lavado de cerebro importante en las academias e incluso llegan a un punto en el que solo tienen relaciones sociales entre ellos, ya que manejan unos códigos, unas ideas... Que solo ellos "entienden" y al resto nos resultan ajenas o hasta cuestionables.

Los soldados y los de las policías locales no tanto, pero los policías nacionales y guardias civiles, sí; sobre todo los nacionales.
1 K 26
ChatGPT #7 ChatGPT
#6 “les meten un lavado de cerebro” o se encuentran con la realidad de la calle… ven perfectamente lo peor de la sociedad y les marca…
1 K 24
ostiayajoder #9 ostiayajoder
#7 Mi padre tenia un amigo policia que le hablaba de lavado de cerebro, si. Que a el no le colo pero que lo veia a su alrededor de una manera exagerada... Mantuvo perfil bajo y no se capacito para nada (nivel: ni sacarse el carnet de conducir) mas que para estar en un control de acceso de un edificio oficial

Pero vamos, que son cuerpos pseudomilitares, se dedican a eso, a lavar cerebros....

Tambien te digo, de lo que dice #6, que mucha gente es de izquierdas en su juventud pq es la moda (como ahora ser ultraderechista)
1 K 26
Guanarteme #11 Guanarteme
#7 Vale que por su trabajo les resultan normales cosas que, estadísticamente, no lo son.

Pero cuando empiezan a hablar de "los malos", que si "los guarros", que si "están atados de pies y manos para actuar" (cuando lo que están pidiendo es carta blanca para agredir) y ves como se ensañan con los manifestantes y el compadreo que se traen con nazis... Pues no, eso no es fruto de las circunstancias.
0 K 15
#8 tromperri
Si te va la disciplina y el orgullo militar
si quieres vivir sin tener que trabajar
si tienes el cerebro lleno de serrin
si quieres ser un heroe a la hora de morir
si naciste para ser una puta marioneta
si te cagas por las patas cuando te hablan de la ETA
Tu futuro, tu futuro está en las fuerzas de seguridad
Odio a la guardia civil!!! Puta guardia civil!!!
Si tu horrible pesadilla es tu cruda realidad
si tu coco no concibe lo que es la libertad
si tu miedo se refugia detras de un fusil
si ya no eres persona solo eres un infeliz
si tu unica obsesion es colgarte mas medallas
si estas acojonado vayas donde vayas
Tu futuro, tu futuro está en las fuerzas de seguridad
Odio a la guardia civil!!! Puta guardia civil!!!

Piperrak
0 K 8
allaquevamos #5 allaquevamos
Si la economía va tan bien como nos cuentan, quién querría entrar en un puesto tan mal pagado. :shit:
0 K 7

menéame