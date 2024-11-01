Casi 28.000 personas opositan a una de las 3.118 plazas ofertadas para ingresar en la Guardia Civil

Un total de 27.614 personas opositan a las 3.118 plazas ofertadas este año para ser Guardia Civil. Las pruebas de conocimientos teóricos y psicotécnicos se celebran en un único día en 20 sedes repartidas por todo el país.
Si tuviera 20 años me metia de cabeza
Les meten un lavado de cerebro importante en las academias e incluso llegan a un punto en el que solo tienen relaciones sociales entre ellos, ya que manejan unos códigos, unas ideas... Que solo ellos "entienden" y al resto nos resultan ajenas o hasta cuestionables.
Los soldados y los de las policías locales no tanto, pero los policías nacionales y guardias civiles, sí; sobre todo los nacionales.
Pero vamos, que son cuerpos pseudomilitares, se dedican a eso, a lavar cerebros....
Tambien te digo, de lo que dice #6, que mucha gente es de izquierdas en su juventud pq es la moda (como ahora ser ultraderechista)
Pero cuando empiezan a hablar de "los malos", que si "los guarros", que si "están atados de pies y manos para actuar" (cuando lo que están pidiendo es carta blanca para agredir) y ves como se ensañan con los manifestantes y el compadreo que se traen con nazis... Pues no, eso no es fruto de las circunstancias.
si quieres vivir sin tener que trabajar
si tienes el cerebro lleno de serrin
si quieres ser un heroe a la hora de morir
si naciste para ser una puta marioneta
si te cagas por las patas cuando te hablan de la ETA
Tu futuro, tu futuro está en las fuerzas de seguridad
Odio a la guardia civil!!! Puta guardia civil!!!
Si tu horrible pesadilla es tu cruda realidad
si tu coco no concibe lo que es la libertad
si tu miedo se refugia detras de un fusil
si ya no eres persona solo eres un infeliz
si tu unica obsesion es colgarte mas medallas
si estas acojonado vayas donde vayas
Tu futuro, tu futuro está en las fuerzas de seguridad
Odio a la guardia civil!!! Puta guardia civil!!!
Piperrak