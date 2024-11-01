edición general
Casi 17.000 aficionados devolvieron entradas para la Copa Mundial de fútbol

Casi 17.000 aficionados renunciaron a sus entradas para la Copa Mundial de Fútbol 2026 tras un llamado al boicot, afirma el portal jordano Roya News.

Elbaronrojo
Justo antes vi este vídeo el ice canadiense.

www.youtube.com/watch?v=S1yYGb1U31o

Que no era aquí el comentario. Bueno da igual, ya está hecho. :-D
BastardWolf
#4 yo tambien quiero mi "vale por un abrazo"
Gnomo
17.000 que no es ni 1/3 de un estadio. Les preocupa mucho xD
timeout
#2 depende de cuántas entradas sean
placeres
... Si fuera cierto, lo más probable es que fueran revendedores, que han calculado que con el clima actual han pagado demasiado por ciertos partidos y sitios concretos
sorecer
Si al final quien calma a Trump es la FIFA en vez de los politicos o el pueblo, da para película de Berlanga y de las buenas.
