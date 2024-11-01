·
14
meneos
41
clics
Casi 17.000 aficionados devolvieron entradas para la Copa Mundial de fútbol
Casi 17.000 aficionados renunciaron a sus entradas para la Copa Mundial de Fútbol 2026 tras un llamado al boicot, afirma el portal jordano Roya News.
etiquetas
boicot
mundial
fútbol
fifa
entradas
#4
Elbaronrojo
*
Justo antes vi este vídeo el ice canadiense.
www.youtube.com/watch?v=S1yYGb1U31o
Que no era aquí el comentario. Bueno da igual, ya está hecho.
1
K
22
#5
BastardWolf
#4
yo tambien quiero mi "vale por un abrazo"
1
K
22
#2
Gnomo
17.000 que no es ni 1/3 de un estadio. Les preocupa mucho
0
K
13
#6
timeout
#2
depende de cuántas entradas sean
0
K
9
#3
placeres
... Si fuera cierto, lo más probable es que fueran revendedores, que han calculado que con el clima actual han pagado demasiado por ciertos partidos y sitios concretos
0
K
11
#1
sorecer
Si al final quien calma a Trump es la FIFA en vez de los politicos o el pueblo, da para película de Berlanga y de las buenas.
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
