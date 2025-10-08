edición general
Los caseros no verán ni un euro por el tope de los alquileres: el Supremo rechaza la reclamación de un propietario

El alto tribunal respaldó este planteamiento y concluyó que no procedía indemnización alguna. En consecuencia, desestimó el recurso e impuso las costas procesales al demandante. La sentencia -la n.º 1.136/2025- consolida el criterio del Tribunal Supremo sobre la actualización de rentas: sin un daño real, probado y directamente imputable, no cabe exigir responsabilidad patrimonial al Estado. "Las expectativas o sueño de ganancia del arrendador" no son suficientes para fundamentar una indemnización, según el fallo.

#4 El_dinero_no_es_de_nadie
Ahora alquilarán más caro y así no les afectara el tope a las subidas
#1 Mark_
Ya buscarán alguna forma de trasladar cualquier gasto extra al inquilino con excusas tan habituales como "es que está la cosa muy mala" o "perrosanxe ha subido los impuestos y tu alquiler no me da ni para comer".
#2 Katos
#1 tú si que sabes como funciona la ley....
Jurisprudencia del tribunal supremo y vienes con estos bulos.
#3 Mark_
#2 no he dicho ninguna mentira ni ningún bulo, sólo se que los caseros al final siempre terminan subiendo precios y ganando más pasta a costa del trabajo ajeno.
