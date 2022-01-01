edición general
El casero de Ana la quiere desahuciar por okupa a pesar de estar empadronada y tener contrato de alquiler: “Es absurdo”

Una jueza de Mataró ha ordenado una expulsión como medida cautelar de una familia con tres menores aunque todos sus miembros están empadronados en el piso y no ha habido retraso de pagos

#7 Barret_Garvey
#5 Leete los comentarios en la noticia que enlaza #3 y verás que la mayoría piensa que es un pirata. Todo lo que se cobra en billetes no se registra ni pasa por hacienda.

Pero tranquilo que como tú eres otro defraudador seguro que lo defiendes como defiendes a los corruptos en general.
0 K 7
alcama #8 alcama
#7

@admin

Un usuario dice

tú eres otro defraudador

Reportado y a la saca de los ignores
0 K 5
Pacman #10 Pacman
#7

Estoy apuntando una duplicidad y me dices que si patatas?
0 K 12
#13 Barret_Garvey
#10 No te respondo a ti. Solo le indico a un bulero que vaya a la noticia que tú enlazas.
¿De verdad crees que te he dicho algo a ti?
0 K 7
Pacman #14 Pacman *
#13 como me contestas, pues que quieres que piense

Edit
vaaale
No me había dado cuenta
0 K 12
#11 Katos
#7 #4 los alquileres antes del 2023 como es el caso de la noticia, se podian legalmente cobrar en efectivo. Ya que hay un contrato realizado por las dos partes en las que se indica el intercambio monetario.
0 K 6
alcama #1 alcama
Hay motivos por los que un inquilino debe abandonar el piso en alquiler. Por ejemplo, si el dueño necesita la vivienda para vivir o trabajar.
Necesitamos más datos. La jueza no toma esa decisión a la ligera
1 K 12
#4 Barret_Garvey
#1 Me da a mí que el casero es bastante pirata. Le pagaban en efectivo todos los meses y acompañó a la mujer a empadronarse. Yo diría que el contrato de alquiler de su marido desde 2022 no está siquiera registrado.

Los jueces toman medidas totalmente injustas miles de veces al año, no son seres de luz que siempre tienen la razón.
2 K 28
alcama #5 alcama
#4 Tampoco los inquilinos son seres de luz
0 K 5
Lamantua #2 Lamantua *
Para cuando un DaniAnticaseros..? Menudo jeta. :troll:
0 K 9
#9 Barret_Garvey *
#_7 Aún no me tenías en el ignore???. Creía que ya me habías puesto en el ignore desde que creaste la cuenta para atacar a Pedro Sánchez cuando salió lo de Aldama. Por cierto donde esta toda esa mierda que iba a sacar ese señor?? O solo lo hizo para que algún juez bastante corrupto lo sacase de la cárcel???

Por cierto aún deseando que se hunda el PSOE pero ante los irresponsables y corruptos del PP dices algo o sigues callado?

Vaya ahora sí que me has ignorado, que pena me da...
0 K 7
#6 Cntrl
Y esto es a lo que los lectores de eldiario llaman noticias, conocer solo la versión de una de las partes
0 K 7
#12 Katos
ohhhhhh. por favor, sumame!!!.

No soy capaz con tanta ética moral por tu parte.
0 K 6

