·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4250
clics
Un bombero forestal cuenta la verdad que nadie quiere oír
3695
clics
El restaurante denunciado por querer cobrar por el gancho para el bolso le reclama 36.000 euros a la clienta
4333
clics
Inditex ha protagonizado dos despidos muy polémicos este mes: uno ha acabado con 856.000 euros de indemnización en Galicia
3953
clics
Viñeta de Humor de Rodera en el Diario de Valladolid
3294
clics
Incendios forestales: Muerto el perro, se acabó la rabia
más votadas
614
El actor Javier Bardem llama "nazis" a las Fuerzas de Defensa de Israel
369
Bruselas no aplicará aranceles a los productos industriales de EE.UU. y relajará los requisitos sanitarios para importar cerdo y lácteos
481
’Malas Lenguas’ destapa las pruebas de la mala praxis de la UCO en el ‘caso Montoro’: 160.580 euros
379
Los partes internos de los bomberos forestales gallegos que desmienten a Alfonso Rueda
755
La Xunta pide motobombas al Gobierno mientras las suyas pasan turnos enteros aparcadas por falta de personal
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
17
meneos
103
clics
Este envío podría ser
duplicada
Asegúrate
antes de menear
El casero de Ana la quiere desahuciar por okupa a pesar de estar empadronada y tener contrato de alquiler: “Es absurdo”
Una jueza de Mataró ha ordenado una expulsión como medida cautelar de una familia con tres menores aunque todos sus miembros están empadronados en el piso y no ha habido retraso de pagos
|
etiquetas
:
okupación
,
alquiler
,
vivienda
14
3
9
K
43
actualidad
14 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
3
9
K
43
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Pacman
*
Duplicada,
#0
Portada
www.meneame.net/story/inquilinos-amenazados-desahucio-porque-casero-le
2
K
42
#7
Barret_Garvey
#5
Leete los comentarios en la noticia que enlaza
#3
y verás que la mayoría piensa que es un pirata. Todo lo que se cobra en billetes no se registra ni pasa por hacienda.
Pero tranquilo que como tú eres otro defraudador seguro que lo defiendes como defiendes a los corruptos en general.
0
K
7
#8
alcama
#7
@admin
Un usuario dice
tú eres otro defraudador
Reportado y a la saca de los ignores
0
K
5
#10
Pacman
#7
Estoy apuntando una duplicidad y me dices que si patatas?
0
K
12
#13
Barret_Garvey
#10
No te respondo a ti. Solo le indico a un bulero que vaya a la noticia que tú enlazas.
¿De verdad crees que te he dicho algo a ti?
0
K
7
#14
Pacman
*
#13
como me contestas, pues que quieres que piense
Edit
vaaale
No me había dado cuenta
0
K
12
#11
Katos
#7
#4
los alquileres antes del 2023 como es el caso de la noticia, se podian legalmente cobrar en efectivo. Ya que hay un contrato realizado por las dos partes en las que se indica el intercambio monetario.
0
K
6
#1
alcama
Hay motivos por los que un inquilino debe abandonar el piso en alquiler. Por ejemplo, si el dueño necesita la vivienda para vivir o trabajar.
Necesitamos más datos. La jueza no toma esa decisión a la ligera
1
K
12
#4
Barret_Garvey
#1
Me da a mí que el casero es bastante pirata. Le pagaban en efectivo todos los meses y acompañó a la mujer a empadronarse. Yo diría que el contrato de alquiler de su marido desde 2022 no está siquiera registrado.
Los jueces toman medidas totalmente injustas miles de veces al año, no son seres de luz que siempre tienen la razón.
2
K
28
#5
alcama
#4
Tampoco los inquilinos son seres de luz
0
K
5
#2
Lamantua
*
Para cuando un DaniAnticaseros..? Menudo jeta.
0
K
9
#9
Barret_Garvey
*
#_7
Aún no me tenías en el ignore???. Creía que ya me habías puesto en el ignore desde que creaste la cuenta para atacar a Pedro Sánchez cuando salió lo de Aldama. Por cierto donde esta toda esa mierda que iba a sacar ese señor?? O solo lo hizo para que algún juez bastante corrupto lo sacase de la cárcel???
Por cierto aún deseando que se hunda el PSOE pero ante los irresponsables y corruptos del PP dices algo o sigues callado?
Vaya ahora sí que me has ignorado, que pena me da...
0
K
7
#6
Cntrl
Y esto es a lo que los lectores de eldiario llaman noticias, conocer solo la versión de una de las partes
0
K
7
#12
Katos
ohhhhhh. por favor, sumame!!!.
No soy capaz con tanta ética moral por tu parte.
0
K
6
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Portada
www.meneame.net/story/inquilinos-amenazados-desahucio-porque-casero-le
Pero tranquilo que como tú eres otro defraudador seguro que lo defiendes como defiendes a los corruptos en general.
@admin
Un usuario dice
tú eres otro defraudador
Reportado y a la saca de los ignores
Estoy apuntando una duplicidad y me dices que si patatas?
¿De verdad crees que te he dicho algo a ti?
Edit
vaaale
No me había dado cuenta
Necesitamos más datos. La jueza no toma esa decisión a la ligera
Los jueces toman medidas totalmente injustas miles de veces al año, no son seres de luz que siempre tienen la razón.
Por cierto aún deseando que se hunda el PSOE pero ante los irresponsables y corruptos del PP dices algo o sigues callado?
Vaya ahora sí que me has ignorado, que pena me da...
No soy capaz con tanta ética moral por tu parte.