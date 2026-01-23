Llambionada asturiana por excelencia de Carnaval junto con los frisuelos (pero eso para otro día...)

Hace unos meses hice los panecillos de colaciones: www.meneame.net/m/Artículos/prueba-1-panecillos-colaciones-receta-161 mientras los hacia, no paraba de pensar en que la masa era la misma de la de les casadielles. Así que desde ese día andaba con gusa de hacerlas, pero es un coñazo y hasta hoy.

La masa:

450 gr de harina

1 yema de huevo

1 sobre de levadura

4 gr de sal

150 ml de vino blanco

150 ml de aceite (aquí hay variaciones, se puede hacer con mantequilla o manteca)

Batir la yema y mezclar con el aceite y luego con el vino y la sal.

Después añadir la harina y la levadura tamizadas. Yo lo hago de a pocos. Y cuando con las varillas ya no se pueda mover es hora de llevarlo a la mesa. Y amasar durante 20 mins.

(Yo me pongo podcast)

Tiene que acabar con ese aspecto, que no se pegue a los dedos.

Dejar al amor de la lumbre una hora mínimo.

(Me hace una gracia ahí en medio... Parece una vieya. Hoy estuve haciendo paños de cocina y quería presumir)

Relleno:

(Reutilizo foto de las croquetas setas y nueces para hacer la transición www.meneame.net/m/Cocíname/croquetas-setas-nueces )

250 gr de nueces

100 gr de azúcar

4 cucharadas de anís

60 gr de agua

Pelar nueces.

Apalizar nueces.

Mezclar las nueces con el azúcar y el anís.

El agua debe echarse poco a poco, la mezcla tiene que quedar pegañosa pero no líquida. Cuando veáis que es consistente mejor no echar más agua. Luego al freír se escurre y es un horror)

Yo la masa la suelo estirar de a pocos, no toda la masa. Y así consigo que queden las láminas de 3 o 4 mm. Las corto en rectángulos de unos 10 x 5 más menos. No hay que chiflar.

Y las cierro como un cigarro de liar, bueno parecido. Mojo el dedo en el bol del relleno por los laterales lo unto y enrollo. Es importante que queden bien sellados, que si no se abren al freír.

Yyyy freír. Con aceite caliente. Y empezando por la junta del rollin. Que si no se abre y es terrible. Espolvorear azúcar y Chim pum.