Casa Real: Audiencia a una representación del periódico digital “okdiario”

Su Majestad el Rey recibirá en audiencia a una representación del periódico digital “okdiario”, con motivo de su décimo aniversario. Don Felipe recibirá en el Palacio de La Zarzuela a una representación del periódico digital “okdiario”, que cumple diez años. “okdiario” es un periódico digital español, fundado en septiembre 2015 por el periodista Eduardo Inda.
Su objetivo no es dar información veraz y de hecho retuercen las noticias y mienten a sus lectores.
Se escudan en que los lectores van buscando que les digan las mentiras que quieren oír, pero es mentira. Los lectores buscan veracidad y ese medio se aprovecha para engañarles.
Pues como el 99 % de los medios de comunicación en general. Lo malo no es que lo haga un medio privado, para eso se autocostean (publicidad institucional aparte), lo malo es que lo haga un medio público con el dinero de los impuestos. Y estoy hablando tanto de la RTVE como de las distintas televisiones autonómicas.
Sobre la noticia ¿esperabais algo mas de esta monarquía vergonzosa?
#6 #10
(Elpreparao)
- Bueno Eduardo, cómo lograis mantener ese exitoso ratio de dos tercios?
(Inda)
- Disculpe majestad, pero no le he entendido
(Elpreparao)
- Dos tercios de las noticias sin contrastar o directamente bulos, y siguen concediendoos credibilidad
(Inda)
- Ya sabe, Majestad, tenemos buenos contactos [guiño, guiño, codazo, codazo]
(Elpreparao e Inda, al unísono)
- JAJAJAJAJAJA
Referéndum sobre si queremos o no parásitos heredados por vía sanguínea o no.