Casa Real: Audiencia a una representación del periódico digital “okdiario”

Su Majestad el Rey recibirá en audiencia a una representación del periódico digital “okdiario”, con motivo de su décimo aniversario. Don Felipe recibirá en el Palacio de La Zarzuela a una representación del periódico digital “okdiario”, que cumple diez años. “okdiario” es un periódico digital español, fundado en septiembre 2015 por el periodista Eduardo Inda.

#5 DenisseJoel
#2 ¿OkDiario no miente gracias a las jugosas subvenciones de dinero público que recibe?
#1 cunaxa
Llamar periódico a okdiario es muy atrevido.
Su objetivo no es dar información veraz y de hecho retuercen las noticias y mienten a sus lectores.
Se escudan en que los lectores van buscando que les digan las mentiras que quieren oír, pero es mentira. Los lectores buscan veracidad y ese medio se aprovecha para engañarles.
#2 strike5000
#1 "Su objetivo no es dar información veraz y de hecho retuercen las noticias y mienten a sus lectores."

Pues como el 99 % de los medios de comunicación en general. Lo malo no es que lo haga un medio privado, para eso se autocostean (publicidad institucional aparte), lo malo es que lo haga un medio público con el dinero de los impuestos. Y estoy hablando tanto de la RTVE como de las distintas televisiones autonómicas.
#6 Barriales
#2 no digas gilipolleces.
#10 oceanon3d
#6 Mejor no alimentarlos...

Sobre la noticia ¿esperabais algo mas de esta monarquía vergonzosa?
#11 Ovlak
#_2 ¿Por qué dejas la publicidad institucional aparte si es un aspecto fundamental de todo el quilombo? Se te cae el argumento si no la ponemos aparte, ¿verdad?

#9 malditopendejo
#2 muchos medios privados sin las subvenciones públicas se iban a comer los mocos. Que luego se llenan la boca de ser privados e independientes, pero la publicidad privada no les da de comer.
#3 Nómada_sedentario
Me imagino la charla informal:
(Elpreparao)
- Bueno Eduardo, cómo lograis mantener ese exitoso ratio de dos tercios?
(Inda)
- Disculpe majestad, pero no le he entendido
(Elpreparao)
- Dos tercios de las noticias sin contrastar o directamente bulos, y siguen concediendoos credibilidad
(Inda)
- Ya sabe, Majestad, tenemos buenos contactos [guiño, guiño, codazo, codazo]
(Elpreparao e Inda, al unísono)
- JAJAJAJAJAJA
#7 tromperri
La casa real firme en su empeño de cada vez ser más sectaria.
Referéndum sobre si queremos o no parásitos heredados por vía sanguínea o no.
#4 SeñorPresunciones
Oknazario.
#8 astur365_628eed2f50e0f
Está siguiendo la tradición familiar, no os acordáis cuando su padre hizo lo mismo con los de Egin ?
