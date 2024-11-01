edición general
"La casa de los gemelos" o el grotesco reality show que oficializó el arte con IA

El torbellino tiktokero de este formato audiovisual que ha revolucionado Internet puede darnos mucho que pensar sobre el arte y el contenido hecho con inteligencia artificial.

