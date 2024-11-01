La Casa Blanca quiere revisar los nuevos modelos de IA antes de que nadie los use: primero el Pentágono, luego el resto del mundo

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#1
HeilHynkel
Esto me recuerda a los nazis y la Enigma.
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#2
tul
en el frente de los memes les estan dando un palizon tras otro
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#3
Toponotomalasuerte
El comunismo es terrible! Menos mal que vivimos en el mundo libre!
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#4
LunaTiko
Si si, para "revisar".... Ya les gustaría a los gUSANOS haber usado Mythos para joder a China, Rusia e incluso España. Ni de coña EEUU lo usaría para el bien, solo para su propio beneficio (esto es, joder al resto por sus propias incapacidades).
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