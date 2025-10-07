La Casa Blanca extiende el cronograma de despidos a nivel federal mientras el Partido Republicano lucha por el presupuesto

La estrategia del Gobierno de Trump para implementar rápidamente despidos masivos de trabajadores federales durante el cierre del Gobierno ha cambiado en los últimos días, dijeron a CNN funcionarios familiarizados con las conversaciones, ya que un número creciente de legisladores republicanos y funcionarios del Gobierno de Trump reconocen los posibles peligros políticos de la medida.
| etiquetas: casa_blanca , extiende , cronograma , despidos , federal
Los recortes que ahora haga Trump por esta situación podrían ser permanentes.
No es que estén jugando con fuego. Es que están jugando con un puto volcán.