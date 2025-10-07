edición general
La Casa Blanca extiende el cronograma de despidos a nivel federal mientras el Partido Republicano lucha por el presupuesto

La estrategia del Gobierno de Trump para implementar rápidamente despidos masivos de trabajadores federales durante el cierre del Gobierno ha cambiado en los últimos días, dijeron a CNN funcionarios familiarizados con las conversaciones, ya que un número creciente de legisladores republicanos y funcionarios del Gobierno de Trump reconocen los posibles peligros políticos de la medida.

Yorga77
Amenazas y más amenazas de postre, con un poco de mentiras espolvoreadas por encima. :troll:

Findeton
#1 Trump quería hacer recortes y los demócratas se lo han puesto en bandeja de plata.

Los recortes que ahora haga Trump por esta situación podrían ser permanentes.

Yorga77
#5 Y extremadamente jugosos para llevar a juicio (a mi parecer) o perder elecciones como dice en la noticia. ;)

Catacroc
Esto ya se sabe como termina, lo explico un analista en EEUU. Cuando los controladores aereos tengan que ir a currar sin cobrar y empiecen a ponerse malos y los aviones, incluidos los privados de la gente con pasta, dejen de salir de los aeropuertos la avalancha de llamadas hara que termine esta situacion. Ya ha pasado antes y volvera a pasar ahora.

TonyStark
no le queda mucho a EEUU para convertirse en un país fallido.... Pq dictadura ya es

Findeton
#2 Si no gobiernan los tuyos, es dictadura /sarcasm

Mangione
Proyecto 2025. Despiden a cualquiera que crean que no se va a plegar a la dictadura. Ahora están invadiendo estados demócratas con la guardia de otros estados republicanos. Completamente ilegal, pero en rumbo directo al abierto golpe fascista o al enfrentamiento civil inducido. Y cualquiera diría que quieren lo segundo, para evitar que se publique la lista Epstein y de paso invocar actas de excepción para dar un golpe de estado de facto. Con el ICE comportándose como una gestapo pinchada de esteróides... declarando a cualquiera que no piense como ellos como "enemigo interior"...
No es que estén jugando con fuego. Es que están jugando con un puto volcán.


