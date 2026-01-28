La Casa Blanca exhibe fotos de Trump con Putin y Xi Jinping en una sala remodelada recientemente

La fotografía de Trump y Putin, enmarcada en oro, fue colocada encima de otra fotografía de Trump de la mano de su nieta. La foto de Trump con el líder ruso fue tomada en la pista de aterrizaje durante su cumbre en Alaska en agosto de 2025. La fotografía, que llamó la atención después de que periodistas tomaran nuevas imágenes de la sala el martes, se encuentra entre varias que muestran al presidente junto a líderes internacionales, como el presidente de China, Xi Jinping, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el rey Carlos.