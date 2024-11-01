Los carteles y obras de arte de Charles Gesmar (1900-1928)  

Charles Gesmar, nacido como Charles Gesimar en mayo de 1900, tuvo una carrera artística brevísima, pero deslumbrante. Murió de neumonía en el punto más alto de su talento, antes de cumplir los 28 años, en febrero de 1928. A lo largo de esa vida corta pero intensa, empezó a diseñar vestuarios para la cantante, bailarina y actriz Mademoiselle Spinelly. Sorprendentemente, esta colaboración comenzó antes de que Gesmar llegara a los 16 años. Sin embargo, su relación fue fugaz.