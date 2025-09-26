edición general
9 meneos
13 clics
El Cartel del Puerto colocaba a sus narcos como estibadores tras corromper la empresa que controla todo el trabajo portuario

El Cartel del Puerto colocaba a sus narcos como estibadores tras corromper la empresa que controla todo el trabajo portuario

El CPEV es un organismo privado que controla todo el acceso laboral a la estiba, por lo que su control, con dos de sus principales integrantes y el médico detenidos en la Operación Spider, les permitía no solo meter a esos narcos como estibadores, facilitándoles los exámenes de acceso o, incluso, falsificándolos presuntamente, sino también colocar después en los cuadrantes de trabajo a los miembros del cartel cuando llegaba un contenedor y estar al servicio de los rescatadores cuando entrasen a los muelles a recoger las bolsas con la cocaína.

| etiquetas: cartel , puerto , barcos , estibadores
7 2 0 K 118 actualidad
2 comentarios
7 2 0 K 118 actualidad
Deviance #2 Deviance
Normalmente los narcos "colocan" a todo el que tiene relaciones con ellos; a un precio razonable, eso si...... :troll:
0 K 15
#1 EISev
Ché Wire temporada 2
0 K 12

menéame