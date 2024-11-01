Cartel de campaña de 1932 con mapa del Partido Comunista de EE. UU. [Eng]  

Este es un cartel de campaña del Partido Comunista de Estados Unidos de 1932. Promueve a William Z. Foster para la presidencia y a James W. Ford para la vicepresidencia. El tema principal que lo ilustra es: Igualdad de derechos para los afroamericanos, Autodeterminación para el “Cinturón Negro”. En aquella época, el “ cinturón negro ” era un término que los comunistas y otros utilizaban para referirse a los condados predominantemente afroamericanos del sur profundo, donde, según ellos, los negros constituían una “nación oprimida”.