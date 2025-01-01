edición general
Carrefour despide a un trabajador por invitar a bollos y ahora deberá pagar 105.000 euros

Carrefour despide a un trabajador por invitar a bollos y ahora deberá pagar 105.000 euros

Lo que comenzó como un gesto de cortesía terminó en un conflicto laboral de gran repercusión. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado la improcedencia del despido de un trabajador de Carrefour de Vigo que, con motivo de su cumpleaños, invitó a sus compañeros a bollería. Éso y un fallo en el cobro de los productos desembocó en su cese, pero la justicia ha determinado que no hubo mala fe y que la sanción aplicada fue desproporcionada. Y es que durante el juicio, salió a la luz que este tipo de celebraciones no eran algo inusu...

| etiquetas: carrefour , despido improcedente , bollería , celebración , cumpleaños , cajera
comentarios
#2 casicasi
Que se jodan. Para mandar regalos a los reservistas israelíes no son tan miserables.

bdsmovement.net/es/boycott-carrefour
6 K 71
#4 Khadgar
#3 Teniendo en cuenta la poca repercusión de ese envío y como ese ChatGPT se ha dedicado a enmierdar la conversación voy a votar esta, por muy duplicada que sea o deje de ser.
2 K 25
#5 topecb
#4 " y como ese ChatGPT se ha dedicado a enmierdar la conversación" xD xD
0 K 10
#1 pepel
Y luego dirán que no tiene inflados los precios.
0 K 16
#6 Luca7
Dudo que llegue a nada este envío y el otro, no hablan mal del Mercadona.
0 K 7

