Carrefour despide a un trabajador por invitar a bollos y ahora deberá pagar 105.000 euros

Lo que comenzó como un gesto de cortesía terminó en un conflicto laboral de gran repercusión. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado la improcedencia del despido de un trabajador de Carrefour de Vigo que, con motivo de su cumpleaños, invitó a sus compañeros a bollería. Éso y un fallo en el cobro de los productos desembocó en su cese, pero la justicia ha determinado que no hubo mala fe y que la sanción aplicada fue desproporcionada. Y es que durante el juicio, salió a la luz que este tipo de celebraciones no eran algo inusu...