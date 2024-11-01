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Carne de burro: La alternativa de Milei ante la crisis

Carne de burro: La alternativa de Milei ante la crisis  

Lo que parecía impensable en Argentina, potencia de la carne vacuna, hoy aparece como alternativa ante la crisis económica, la comercialización y consumo de la carne de burro toca a la puerta de los argentinos.

| etiquetas: argentina , crisis , alimentaria , carne , burro
9 0 2 K 81 politica
8 comentarios
9 0 2 K 81 politica
vicus. #2 vicus.
El pais de las vacas, comiendo burro. De Guatemala a Guatepeor, de Málaga a Malagón, de peronos a libertontos comiendo burro, o sea, canibalismo.
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josde #5 josde *
Vaya controversia, Argentina país famoso por su carne de vaca que exportaba y ahora va a serlo por la carne de burro. xD
1 K 29
sotillo #1 sotillo
No merecen comer carne, han votado moto sierra que coman taramas
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Lenari #7 Lenari
{0x1f514} BULO

No hay ninguna crisis. De hecho, el consumo de carne es el más alto desde 2020.
derechadiario.com.ar/us/argentina/argentinian-meat-consumption-grew-by

Entonces ¿por qué está aumentando el consumo de carne de burro? Precisamente por el aumento de consumo. La producción tiene inercia y puede tardar en adecuarse a los cambios en la demanda. Si la demanda de carne aumenta y no hay suficiente producción de vacuno, aparecen otras alternativas.
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Metabarón #4 Metabarón
De aquí a nada vemos Soylent Green argentino.
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CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
pues como este año no salgan campeones del mundial del futbol.....:popcorn:
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Rixx #6 Rixx
Se van a comer a su propio presidente :shit:
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menéame