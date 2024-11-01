Carne de burro: La alternativa de Milei ante la crisis  

Lo que parecía impensable en Argentina, potencia de la carne vacuna, hoy aparece como alternativa ante la crisis económica, la comercialización y consumo de la carne de burro toca a la puerta de los argentinos.
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No hay ninguna crisis. De hecho, el consumo de carne es el más alto desde 2020.
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Entonces ¿por qué está aumentando el consumo de carne de burro? Precisamente por el aumento de consumo. La producción tiene inercia y puede tardar en adecuarse a los cambios en la demanda. Si la demanda de carne aumenta y no hay suficiente producción de vacuno, aparecen otras alternativas.