El carnaval de Pallejà, el pueblo que fraguó una fiesta multitudinaria gracias a un grupo de cuarentones

Este pequeño municipio de Barcelona renació de sus cenizas después de que los hijos de 1954 decidieran convertir un reencuentro de promoción en una de las rúas más concurridas de la comarca

