Carmen Twillie, Lebo M. - El círculo de la vida (BSO de "El Rey León")  

La épica aventura de Disney sigue la historia de Simba, un cachorro de león impetuoso que anhela ser rey. Llevado por el mal camino por su ambicioso tío Scar, Simba adopta una vida despreocupada con sus divertidísimos compañeros, Timón y Pumba, y olvida sus responsabilidades reales. Pero el destino lo llama y debe decidir cuándo es el momento adecuado para regresar a las Tierras del Reino y reclamar su lugar en el "Círculo de la Vida".