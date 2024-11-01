edición general
Carlos Areces echa abajo su entrevista en 'Late Xou' con un monólogo de quejas en el tren

Carlos Areces echa abajo su entrevista en 'Late Xou' con un monólogo de quejas en el tren

El actor acudía a Late Xou para presentar 'Linaje de cobardes', pero prefería hablar sobre los trenes. "Antes de eso, he venido en tren, venía haciendo una reflexión. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que oír los mensajes de audio de las otras personas, los vídeos de YouTube que se ponen, los soniditos del móvil, es algo incómodo en general para las terceras personas que estamos compartiendo el espacio" "Vengo irritado. Mi pregunta es: ¿Por qué solo hay un vagón del silencio? ¿Por qué es la excepción el vagón del silencio?

#2 Leon_Bocanegra
Carlos Areces puede hablar de lo que le salga de los huevos. Se lo ha ganado.
Escafurciao #6 Escafurciao
#2 y si lo canta mejor aún
volandero #4 volandero
Qué vergüenza, un humorista haciendo un monólogo.
Rokadas98 #3 Rokadas98
Ayer noche estuve alucinando con esa entrevista a Carlos Areces. xD xD xD
Elbaronrojo #5 Elbaronrojo
Nada supera a quien se pone a hacer videoconferencia con el altavoz activado mientras está en la cola de la carnicería. Estas ahí enterándote de toda la conversación.
lobotomico2 #1 lobotomico2
Estoy ofendidisimo porque ha hablado de los trenes.

Gracias a dios, los actores españoles son conocidos por hablar solo de sus peliculas.
