Cargas policiales en la protesta ante el consulado de Israel en Barcelona por la Flotilla

Los Mossos d'Esquadra han realizado cargas policiales durante la protesta que ha concentrado a centenares de personas ante el consulado de Israel en Barcelona después que la Global Sumud Flotilla haya sido interceptada por el país hebreo este miércoles por la noche. Las cargas se han producido cuando los manifestantes han intentado avanzar hacia el consulado, custodiado por varias unidades de la brigada móvil (Brimo) de la policía catalana.
| etiquetas: cargas , policía , mossos , protesta , israel , consulado
Lo normal, cuando hay jaleo se montan unos perímetros que no se pueden traspasar por seguridad para evitar males mayores, en este caso o en cualquier otro. Lo raro (y preocupante), sería que la policia les dejara tomar el consulado.