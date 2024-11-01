edición general
Cargas policiales en la protesta ante el consulado de Israel en Barcelona por la Flotilla

Los Mossos d'Esquadra han realizado cargas policiales durante la protesta que ha concentrado a centenares de personas ante el consulado de Israel en Barcelona después que la Global Sumud Flotilla haya sido interceptada por el país hebreo este miércoles por la noche. Las cargas se han producido cuando los manifestantes han intentado avanzar hacia el consulado, custodiado por varias unidades de la brigada móvil (Brimo) de la policía catalana.

#1 Klamp
La policía nunca decepciona
5 K 44
#4 soberao
#1 Querrán que la embajada arda para dar comidilla a los telediarios fascistas con que los manifestantes "antisemitas" son violentos...
0 K 16
pepel #5 pepel *
Tienen también el Liceo Sefardí, otro núcleo sionista.
1 K 29
#2 AlexGuevara *
A la Brimo se le va la mano pero rápido, parece que les paguen por cada porrazo, o va a ser que les gusta
1 K 17
Malaguita #7 Malaguita
#2 Nadie entra en esa clase de unidades si no te gusta "la acción".
0 K 13
vicvic #3 vicvic
"Las cargas se han producido cuando los manifestantes han intentado avanzar hacia el consulado"

Lo normal, cuando hay jaleo se montan unos perímetros que no se pueden traspasar por seguridad para evitar males mayores, en este caso o en cualquier otro. Lo raro (y preocupante), sería que la policia les dejara tomar el consulado.
0 K 10
operuco #6 operuco
#3 No como la manifestacion de jusapol que tenía vía libre.
4 K 45
#8 Nitrous
Otro caso de manifestantes súper mega pacíficos apaleados por la policía por el simple hecho de existir...
0 K 6

