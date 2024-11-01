edición general
El capítulo de South Park que desapareció de internet

La censura dentro de South Park, un análisis de El Feo de la filmoteca maldita

| etiquetas: south park , censura , la filmoteca maldita
14 comentarios
elGude #1 elGude
"No he visto correr un judío así desde Polonia en el 38"
#9 Leon_Bocanegra
#1 sabes cómo se llama a un gringo con doctorados en física y matemáticas?
Gringo estúpido!  media
PasaPollo #14 PasaPollo
#5 Es el único al que le veo las promos. Además hace una cosa que me encanta desde hace unos años, y es dedicar la mayor parte de los vídeos al contexto y empezar con una cosa completamente distinta. Rollo: voy a ver el vídeo de Smokerwolf sobre la nueva saga de IT.

Comienzo del vídeo: "La guerra civil de Surinam, que empezó en 1986..."

Y de algún modo tiene todo el sentido del mundo y te lo enlaza con la puñetera película. Un genio. Pena que aquí en Menéame triunfa más Mariano Rodríguez.
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo *
No es solo uno, son como cinco.
elGude #13 elGude
#12 Pues perfecto!
elGude #11 elGude *
#10 ¿Sin censura? Igualmente, coméntaselo a El Feo en el video de youtube
El_pofesional #12 El_pofesional
#11 Evidentemente sin censura. Hay una página web entera dedicado a ello con los enlaces torrent. Y también está archive.org con vídeos de los episodios.

No voy a comentarle nada en Youtube. Estoy en menéame comentando un envío.
El_pofesional #2 El_pofesional *
Como si no existiesen Tixati o eMule...
elGude #3 elGude
#2 No tiene que ver, de hecho en el video él explica las ventajas de la piratería como sistema de conservación de la cultura (como tambien hace Smokerwolf).
PasaPollo #4 PasaPollo
#3 Eres un auténtico hombre de cultura, por lo que veo. Poco se conoce a Smokerwolf para lo bueno que es.
elGude #5 elGude
#4 ¿Conocerlo? Desde hace años, es más, soy su Patreon (otra vez) desde hace poco.

El tío se curra los videos una burrada. Joder, si se curra hasta la publicidad de NordVPN, las de Bullman es la hostia.
El_pofesional #6 El_pofesional
#3 Lo digo por el titular. "Internet" no es, ni de lejos, el chiringuito de cuatro compañías. Por ende, ese capítulo nunca ha desaparecido de internet.

No hay que comprar la narrativa de según qué intereses.
elGude #8 elGude
#6 El Feo dice, que le costó hasta encontrarlo por el Emule, que lo que encontró fue la versión censurada, el extracto de los capítulos proviene de una versión "día 0" que el mismo descargó y guardó, por eso el titular es correcto.
El_pofesional #10 El_pofesional
#8 Una búsqueda en internet me ha dado dos resultados válidos entre las primeras cuatro opciones. En Google.
