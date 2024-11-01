edición general
Capítulo 5 de "Jugando con dragones": Magic The Gathering, su historia y su llegada a España [Audiolibro]

En este capítulo del audiolibro de "Jugando con dragones", ofrecido gratuitamente y con licencia Creative Commons, se cuenta la historia de una revolución en el mundo lúdico: el surgimiento en 1993 del juego de cartas coleccionables "Magic The Gathering". ¿Cuál es su origen? ¿cómo llegó a España? ¿cómo influyó a los juegos de rol? ¿Acabó con éstos, como se ha dicho tantas veces? Como siempre, esperamos que os guste :-)

Hoy es el presentación de la colección de spiderman de MTG, este año también ha estado la de Final Fantasy y han habido “secret lairs” de Bob Espanja. En 5 años las presentaciones han pasado de 20 a 40€, la de Spiderman a 50 y la de FF a 60. Los sobres cada día más caros.

Wizzards, quien te ha visto y quien te ve.
