La cantera verdiblanca toca el cielo: El Betis juvenil arrolla al Barcelona y se corona campeón de la Copa del Rey

El Real Betis juvenil se acaba de proclamar campeón de la Copa del Rey tras imponerse con autoridad al FC Barcelona por 1-4 en la final disputada en el estadio Anxo Carro de Lugo. El conjunto verdiblanco dominó el encuentro desde los primeros minutos y firmó una actuación muy completa para levantar el título. El equipo andaluz impuso su plan desde el inicio. Más intenso, más vertical y con mucho peligro en las transiciones, el Betis fue creciendo con el paso de los minutos hasta golpear con contundencia al conjunto azulgrana.