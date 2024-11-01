La cantera verdiblanca toca el cielo: El Betis juvenil arrolla al Barcelona y se corona campeón de la Copa del Rey

El Real Betis juvenil se acaba de proclamar campeón de la Copa del Rey tras imponerse con autoridad al FC Barcelona por 1-4 en la final disputada en el estadio Anxo Carro de Lugo. El conjunto verdiblanco dominó el encuentro desde los primeros minutos y firmó una actuación muy completa para levantar el título. El equipo andaluz impuso su plan desde el inicio. Más intenso, más vertical y con mucho peligro en las transiciones, el Betis fue creciendo con el paso de los minutos hasta golpear con contundencia al conjunto azulgrana.
| etiquetas: betis , barcelona , juvenil , copa del rey , cantera
Tu vida se desarrolla a través del futbol?
Te parece un notición y anticipas derrota, es que es una mierda de envío gane Betis o gane Barsa
Ni siquiera de primera, miratelo
Y positivo a tu comentario porque he tenido que buscar el concepto de palangana como palabra peyorativa
Y hay mucho fútbol más allá de primera división. Las canteras y las ligas RFEF son mucho más sanotas y menos peseteras, que es lo que comenta #2 . Su voto me parece justificado; el tuyo no.
Y además te preguntas "si mi vida se desarrolla a través del fútbol". Será por las noticias que envío de fútbol...
Tu vida se desarrolla a través del futbol?
Te parece un notición y anticipas derrota, es que es una mierda de envío gane Betis o gane Barsa
Ni siquiera de primera, miratelo