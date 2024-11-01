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La cantera verdiblanca toca el cielo: El Betis juvenil arrolla al Barcelona y se corona campeón de la Copa del Rey

El Real Betis juvenil se acaba de proclamar campeón de la Copa del Rey tras imponerse con autoridad al FC Barcelona por 1-4 en la final disputada en el estadio Anxo Carro de Lugo. El conjunto verdiblanco dominó el encuentro desde los primeros minutos y firmó una actuación muy completa para levantar el título. El equipo andaluz impuso su plan desde el inicio. Más intenso, más vertical y con mucho peligro en las transiciones, el Betis fue creciendo con el paso de los minutos hasta golpear con contundencia al conjunto azulgrana.

| etiquetas: betis , barcelona , juvenil , copa del rey , cantera
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11 comentarios
8 2 13 K 37 ocio
Supercinexin #3 Supercinexin
Aunque gane o aunque pierda...
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josde #10 josde
Aquí desde luego noticias de futbol no triunfan nada.
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Kantinero #4 Kantinero
Que te pasa?
Tu vida se desarrolla a través del futbol?
Te parece un notición y anticipas derrota, es que es una mierda de envío gane Betis o gane Barsa
Ni siquiera de primera, miratelo
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carademalo #1 carademalo
Palanganas votando negativo en tres, dos, uno...
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ghazghkull #2 ghazghkull
#1 mientras el fútbol sea lo que es hoy en día, un negocio para tenernos a todos alelados, las votaré como irrelevantes...

Y positivo a tu comentario porque he tenido que buscar el concepto de palangana como palabra peyorativa
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carademalo #7 carademalo
#5 No me parece un notición, me parece una noticia apta para aficionados del Betis.

Y hay mucho fútbol más allá de primera división. Las canteras y las ligas RFEF son mucho más sanotas y menos peseteras, que es lo que comenta #2 . Su voto me parece justificado; el tuyo no.

Y además te preguntas "si mi vida se desarrolla a través del fútbol". Será por las noticias que envío de fútbol...
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Catapulta #11 Catapulta
#7 Ah, siempre hablando de calvicie y fútbol! Eres un monstruo.
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Kantinero #5 Kantinero
#1 Que te pasa?
Tu vida se desarrolla a través del futbol?
Te parece un notición y anticipas derrota, es que es una mierda de envío gane Betis o gane Barsa
Ni siquiera de primera, miratelo
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alpoza #6 alpoza
#1 ya llegamos!!!! :troll:
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Solinvictus #8 Solinvictus
#1 como si me importara.
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pedrobotero #9 pedrobotero
#1 mi negativo a la noticia y a tu comentario por listo
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menéame