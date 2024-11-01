edición general
Cantabria estrena una experiencia única: un nuevo “vuelo” sobre uno de sus paisajes más salvajes

Con 421 metros de longitud y 32 de desnivel, la tirolina sobre el salto del río Gándara aspira a convertirse en una referencia del turismo activo regional

