El canciller Merz señala que los alemanes deben trabajar más

El canciller Merz señala que los alemanes deben trabajar más  

Los alemanes tienen fama de ser trabajadores, puntuales, responsables… Pero ¿realmente lo son?

Torrezzno #3 Torrezzno
Pero no iba la IA a hacer que trabajasemos menos, la semana de 4 dias, la RBU etc?

Somos piñones del mecanismo. Ni a peones llegamos
calde #5 calde
#3 Estás llamando a una revelión contra el capitalismo (ahora llamado tecnofeudalismo)? Te atreves a llevarle la contraria a visionarios como Musk, Trump o Milei???
Alegremensajero #7 Alegremensajero
#5 Revelar no significa lo mismo que rebelar con "b" que es a la que te refieres. Con "v" significa mostrar, descubrir o hacer visible una foto, por ejemplo.
Torrezzno #9 Torrezzno
#5 ojalá tuviese ese carácter. Me limito a sobrevivir como el resto
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Y no fumar cerca del Nord Stream 2
#8 drstrangelove *
Menuda ofensiva neoliberal fascista estamos viviendo. Nos llegan a decir esto en 1989, y dejamos el Muro de Berlín como estaba.
pepel #1 pepel
Parece Garamendi
Ludovicio #6 Ludovicio
Venga, a reducir más aún el coste de los recursos humanos.

Después, lo que produzcan esas empresas habrá menos gente para consumirlo y hará falta menos producción y menos empleados... Un puñetero bucle de estupidez con el único objetivo de aumentar los beneficios empresariales a corto plazo.

El capitalismo es un sistema de autodestrucción de sociedades.
#4 Onaj *
Si las empresas europeas compiten contra asiáticas, en régimen de semiesclavismo en el mejor de los casos o americanas, donde la cultura no contempla desconectar del trabajo pues seguramente más tarde o más temprano lo sufriremos.

Obviamente el camino deseado es que todos mejoremos y no seamos esclavos de las empresas. Pero es lo que hay.
maxxcan #10 maxxcan
#4 te digo yo que los trabajadores asiáticos tienen mejores condiciones que nosotros y tal como va la cosa los esclavos de ellos vamos a ser nosotros.
