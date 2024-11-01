·
5
meneos
28
clics
El canciller Merz señala que los alemanes deben trabajar más
Los alemanes tienen fama de ser trabajadores, puntuales, responsables… Pero ¿realmente lo son?
alemania
,
trabajo
#3
Torrezzno
Pero no iba la IA a hacer que trabajasemos menos, la semana de 4 dias, la RBU etc?
Somos piñones del mecanismo. Ni a peones llegamos
2
K
48
#5
calde
#3
Estás llamando a una revelión contra el capitalismo (ahora llamado tecnofeudalismo)? Te atreves a llevarle la contraria a visionarios como Musk, Trump o Milei???
0
K
12
#7
Alegremensajero
#5
Revelar no significa lo mismo que rebelar con "b" que es a la que te refieres. Con "v" significa mostrar, descubrir o hacer visible una foto, por ejemplo.
0
K
7
#9
Torrezzno
#5
ojalá tuviese ese carácter. Me limito a sobrevivir como el resto
0
K
19
#2
cenutrios_unidos
Y no fumar cerca del Nord Stream 2
1
K
24
#8
drstrangelove
*
Menuda ofensiva neoliberal fascista estamos viviendo. Nos llegan a decir esto en 1989, y dejamos el Muro de Berlín como estaba.
1
K
22
#1
pepel
Parece Garamendi
0
K
19
#6
Ludovicio
Venga, a reducir más aún el coste de los recursos humanos.
Después, lo que produzcan esas empresas habrá menos gente para consumirlo y hará falta menos producción y menos empleados... Un puñetero bucle de estupidez con el único objetivo de aumentar los beneficios empresariales a corto plazo.
El capitalismo es un sistema de autodestrucción de sociedades.
0
K
12
#4
Onaj
*
Si las empresas europeas compiten contra asiáticas, en régimen de semiesclavismo en el mejor de los casos o americanas, donde la cultura no contempla desconectar del trabajo pues seguramente más tarde o más temprano lo sufriremos.
Obviamente el camino deseado es que todos mejoremos y no seamos esclavos de las empresas. Pero es lo que hay.
0
K
11
#10
maxxcan
#4
te digo yo que los trabajadores asiáticos tienen mejores condiciones que nosotros y tal como va la cosa los esclavos de ellos vamos a ser nosotros.
0
K
13
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
