Qué es el cáncer laboral: la primera causa de muerte en el trabajo de los europeos
El cáncer laboral es la principal causa de muerte en el trabajo y reclama un registro oficial para mejorar prevención y reconocimiento.
trabajo
cancer
laboral
actualidad
#1
NPCMeneaMePersigue
US and Japan Lead Attack on Affordable Cancer Treatments
wikileaks.org/tpp-ip2/attack-on-affordable-cancer-treatments.html
La secta satanista no quiere que tengas tratamietno contra el cancer
#2
Raziel_2
#1
Si que quiere, pasando por caja.
#3
NPCMeneaMePersigue
#2
dice tratamientos asequibles, la mayoría de la gente solo puede acceder o gratuitamente o de manera asequible
Que hay que ver a Bruce Willis en EEUU endeudando y vendiendo sus cosas para poder pagar tratamientos a su enfermedad
Si Bruce tiene problemas el resto más
#4
Raziel_2
#3
Shanon Doherty, otro ejemplo perfecto.
