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Canadá se comporta cada vez más como el 28.º Estado miembro de la UE | [EN]

Puede que Canadá no quiera ser el estado número 51 de EE. UU., pero cada vez actúa más como el estado número 28 de la Unión Europea.

| etiquetas: mark carney , estados unidos , union europea , europa , ue , eu , canada
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3 comentarios
7 2 0 K 97 politica
Gry #1 Gry
Suerte. Intentar mantener tranquilito a Trump al mismo tiempo que intentas desligar tú economía de la estadounidense es muy muy jodido.
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#2 Dav3n
#1 La UE está desligando su economía de EEUU?

Primera noticia :-O
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Enésimo_strike #3 Enésimo_strike
Que sea el estado 27 y que Hungría sea el 51 de eeuu.
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