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Canadá se comporta cada vez más como el 28.º Estado miembro de la UE | [EN]
Puede que Canadá no quiera ser el estado número 51 de EE. UU., pero cada vez actúa más como el estado número 28 de la Unión Europea.
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#1
Gry
Suerte. Intentar mantener tranquilito a Trump al mismo tiempo que intentas desligar tú economía de la estadounidense es muy muy jodido.
0
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19
#2
Dav3n
#1
La UE está desligando su economía de EEUU?
Primera noticia
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#3
Enésimo_strike
Que sea el estado 27 y que Hungría sea el 51 de eeuu.
0
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