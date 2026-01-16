edición general
Camps pide que el Passeig de Russafa se ponga a nombre de Rita Barberá

Francisco Camps sigue con su tour de regreso a la primera línea política, de nuevo reivindicando el pasado glorioso del PP. Con el telón de fondo de la muerte de Ricard Pérez Casado, y felicitándose por la decisión de poner una calle a nombre del exalcalde socialista de los años 80, Camps eleva la apuesta. Reclama que de "manera inmediata" el Ayuntamiento de València que dirige la popular María José Catalá homenajee también en su callejero a Rita Barberá.

mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
¿Un paseo con su nombre?

No lo veo, por su dilatada trayectoria, yo le pondría el nombre a un bar o una licorería. Es lo que ella hubiese querido.
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
#1 Pero a un bar ranciete, de los de "póngame una tortilla y una botella de DyC"
zanguangaco #5 zanguangaco
Passeig el caloret faller.
#8 diprosio
#5 Paseo de la ex aforada.
#4 poseso
Le pega mas la calle Larios de Málaga (con perdon de.los queridos Malagueños)
Sr.No #3 Sr.No
A nombre de Rita? Le va a pertenecer a Rita o cómo? En las escrituras? El nivel de los periodistas de este país da vergüenza.
millanin #6 millanin
Mejor un parque infantil con pitufos.
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Rita la Acalorá
Lerena #10 Lerena
Y luego como echas a la gente que vaya a hacer botellón a ese paseo ?
#9 OTANASIA
Paseo del menudeo
