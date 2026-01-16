Camps pide que el Passeig de Russafa se ponga a nombre de Rita Barberá

Francisco Camps sigue con su tour de regreso a la primera línea política, de nuevo reivindicando el pasado glorioso del PP. Con el telón de fondo de la muerte de Ricard Pérez Casado, y felicitándose por la decisión de poner una calle a nombre del exalcalde socialista de los años 80, Camps eleva la apuesta. Reclama que de "manera inmediata" el Ayuntamiento de València que dirige la popular María José Catalá homenajee también en su callejero a Rita Barberá.