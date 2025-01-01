·
2025-01-01
9
meneos
54
clics
El campo de batalla ucraniano es ruso. Europa occidental humillada por EE.UU
La situación catastrófica del ejército ucraniano es irreversible. Se podrá seguir matando y muriendo un tiempo más, pero el campo de batalla es ruso.
|
etiquetas
:
ucrania
,
rusia
,
otan
,
proxy
,
eeuu
,
zarzovs
9
0
4
K
104
actualidad
11 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
SeñorPresunciones
*
Realmente la OTAN está siendo humillada por USA que son los que mandan en la OTAN. Todo muy extraño, supongo que el asunto es joder a Europa y ganar un pastofen en venta de armamento.
4
K
67
#8
azathothruna
#6
Lastima que Putin no podra ejecutar el plan Batu Khan 2.0 muy imbecil y debil para eso
0
K
14
#4
suppiluliuma
*
Zazis de MNM
: ¡La OTAN está siendo humillada por Rusia en Ucrania! ¡Su derrota es total!
También Zazis de MNM
: ¡Rusia no tiene ni media leche contra la OTAN! ¡Subir el gasto en defensa para hacer frente a Rusia es absurdo!
3
K
39
#5
NanakiXIII
#4
Son seres que se creen de izquierda y aplauden al tío más de extrema derecha que hay: Putin. No esperes que su argumentario vaya todo en la misma línea.
4
K
49
#7
Kuruñes3.0
#5
Si, para ser de izquierdas chupetear rabecho fascistorro se les da genial.
2
K
28
#10
gadish
#7
#5
#4
a veces pienso si os referís realmente a radicales absurdos, o si metéis en el saco a gente como yo, que creemos que Rusia podría estar en guerra con ucrania de por vida hasta uqe ucrania ceda, que creemos que la OTAN sobra totalmente, que creemos que la OTAN es una organización criminal que busca el beneficio único de EEUU, que creemos que EEUU nos jodió la vida con esta guerra (que evidenmtente empezó Rusia, pero que no es nuetro supuesto aliado), que creemos que Rusia gana terreno cuando ve que es rentable ganarlo...
en resumen, soy yo un zazi por creer que los ucranianos están siendo usados como sparring por la OTAN para joder a Rusia?
0
K
7
#9
chavi
#4
Me da que lo habitual por estos lares no es eso...
Dale una vuelta.
Por cierto, Rusia lucha contra Ucrania, no contra la OTAN
0
K
13
#1
Beltenebros
Ahora vendrá corriendo el comando NAFO de guardia las 24 horas, y disparará una andanada de negativos injustificados.
0
K
19
#3
Beltenebros
*
#1
Premio para
#_2
por ser el más rápido con el voto negativo. Y doblete por el primer trolentario.
Me tiene en ignore, pero entra en mis hilos a intoxicar.
2
K
45
#2
antesdarle
Que si, que en dos semanas
1
K
14
#11
Enésimo_strike
El flechas ataca de nuevo
0
K
11
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
