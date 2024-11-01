La campaña de detenciones masivas de Trump [Ing]

A pesar de la marcha de Kristi Noem, la agenda migratoria del Gobierno no da señales de flaquear; de hecho, se encamina hacia una nueva crisis humanitaria y jurídica. Stephen Miller es el artífice de las políticas de inmigración de Trump, y hay pocos motivos para pensar que la destitución de Noem vaya a cambiar el enfoque de Miller. Es posible que incluso sirva para envalentonarlo, al proporcionarle una nueva coartada. El departamento ha suspendido temporalmente las detenciones a gran escala por los asesinatos de Minnesota.