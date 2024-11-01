El campamento de la Legio VII en León. Porta principalis sinistra

Se trata de una de las puertas principales del campamento de la legio VII en la ciudad de León cuyos restos se pueden ver a pie de calle y en la cripta arqueológica situada en las inmediaciones de la catedral de la ciudad. Es interesante comenzar diciendo que esta es una de las cuatro puertas con las que cuenta el campamento. Concretamente una de las principales, situada en el extremo oriental del cardo o vía principal, es decir, la calle más importante del campamento a cuya vera se situaban los principia o cuarteles generales del recinto mili