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Un camión con 25 toneladas de patatas queda atascado en Senosiain tras seguir el GPS

Un camión con 25 toneladas de patatas queda atascado en Senosiain tras seguir el GPS

Un camión que transportaba 25 toneladas de patatas, con origen en el Estado francés y destino en Murcia, ha quedado atascado en las calles de la localidad navarra de Senosiain tras seguir las indicaciones del GPS. A las 02.00 de este miércoles, agentes de la Guardia Civil se han desplazado hasta Senosiain, en el valle de Goñi, donde un camión había quedado atrapado en un estrechamiento de la calle. Al volante iba un hombre de 63 años, de nacionalidad angoleña-portuguesa y residente en Almansa (Albacete), ha informado la Guardia Civil.

| etiquetas: gps , patatas , senosiain
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12 comentarios
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Shuquel #1 Shuquel
Como choque con un camión de huevos tenemos una tortilla asegurada
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MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#1 Faltarían las cebollas. ¬¬

xD
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Stathamdepueblo #10 Stathamdepueblo
#7 pueden chocar y caer en un huerto de cebollas a la sombra de un olivo junto al mar
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#8 rehcan69
#1 No, a menos que aparezca un camión de cebollas :troll:
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#12 Albarkas
#8 Y con otro camión-sartén :troll:
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FunFrock #3 FunFrock
¿Era un camión público? ¿hay un cuerpo funcionarial francés que conduzcan camiones?
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#6 Borgiano
#3 A mí también me ha chocado leer lo de "Estado francés" hasta que he caido en que es una noticia de nazi.eus
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Aokromes #11 Aokromes
el otro dia lei una noticia similar, con autocaravanas, probe a hacer una ruta con google maps y no devolvia la ruta que aseguraba la noticia.
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#5 javic
Pero qué GPS es ese o qué destino puso, si ese pueblo queda lejos de la carretera.
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johel #9 johel *
#5 "Al volante iba un hombre de 63 años, de nacionalidad angoleña-portuguesa y residente en Almansa (Albacete)".
Tiene pinta de que le daba lo misimo que el gps le marcara Senosiain que Palermo, no sabia por donde iba ni donde estaba.
¿Te acuerdas de cuando se valoraba laboralmente que un trabajador se conociese la zona?  media
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#2 PAULOALBOS
se pueden meter las patatas francesas por el culo
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DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#2 se las entiende mejor que a las murcianas xD
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menéame