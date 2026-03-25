Un camión con 25 toneladas de patatas queda atascado en Senosiain tras seguir el GPS

Un camión que transportaba 25 toneladas de patatas, con origen en el Estado francés y destino en Murcia, ha quedado atascado en las calles de la localidad navarra de Senosiain tras seguir las indicaciones del GPS. A las 02.00 de este miércoles, agentes de la Guardia Civil se han desplazado hasta Senosiain, en el valle de Goñi, donde un camión había quedado atrapado en un estrechamiento de la calle. Al volante iba un hombre de 63 años, de nacionalidad angoleña-portuguesa y residente en Almansa (Albacete), ha informado la Guardia Civil.