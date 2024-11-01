edición general
Cambricon, el “NVIDIA chino”, dispara su valor y obliga a Goldman Sachs a revisar al alza sus previsiones

El mercado tecnológico chino vive un momento de euforia bursátil con Cambricon Technologies —conocida localmente como Hanwuji—, el diseñador fabless de chips de inteligencia artificial que ha multiplicado su valor en cuestión de días. Sus acciones se han disparado más de 130 % en apenas dos semanas, consolidando a la compañía como el nombre más caliente de la bolsa china en 2025. Pero detrás de este rally bursátil se esconden riesgos significativos: la concentración excesiva en un solo cliente y la feroz competencia con gigantes locales ...

mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
El nuevo chip Siyuan 590 ha sido clave para este renacer. Según estimaciones técnicas, alcanza el 90 % del rendimiento del NVIDIA A100, con un índice TPP de 4.493 frente a los 4.992 del modelo estadounidense.

¿Ya van así en gráficas?
En 10 años, nos han comido con su tecnología.
