Cambricon, el “NVIDIA chino”, dispara su valor y obliga a Goldman Sachs a revisar al alza sus previsiones

El mercado tecnológico chino vive un momento de euforia bursátil con Cambricon Technologies —conocida localmente como Hanwuji—, el diseñador fabless de chips de inteligencia artificial que ha multiplicado su valor en cuestión de días. Sus acciones se han disparado más de 130 % en apenas dos semanas, consolidando a la compañía como el nombre más caliente de la bolsa china en 2025. Pero detrás de este rally bursátil se esconden riesgos significativos: la concentración excesiva en un solo cliente y la feroz competencia con gigantes locales ...