Cambiar el mundo después de muerto ¿Qué harás con tu herencia?

La herencia es clave para transferir la riqueza y la propiedad privada de padres a hijos, pero también es una de las principales causas de asimetría social. Nos han vendido que la transmisión de dinero y posesiones en función de la genética es lo normal, pero ¿existe algo como un derecho natural a recibir una herencia, solo por ser hijo o familiar de alguien? ¿Es justo?

Pertinax
Si has dejado herencia, es que has calculado mal.
ur_quan_master
#1 O eres una clase abstracta
Pertinax
#2 ...de un lenguaje discontinuado.
BertoltBrecht
#1 recuerda que en la herencia pueden ir solo deudas :troll:
nuncamais
#3 la afirmación se sigue sosteniendo
sliana
#1 luego te quejas de que otros lo tienen más fácil cuando deberían estar riéndose de ellos
ElRelojero
#1 Exacto, siempre digo que si cuando me muero tengo 5 euros en el banco en vez de 10, mejor.
skaworld
Yo he decidido que todo mi karma se dedique a la "Fundacion skaworld de jovenes promesas" donde cada año se sorteen becas de karma entre los usuarios nobeles que demuestren altas capacidades para el chiste de pollas y tetas

Ese creo q sera mi unico legado, ya que me da que pasta no va a haber espero que respeteis mi testamento
Graffin
Programar unos daemons para unas cosas que tengo proyectadas.
Macnulti_reencarnado
Quién se queje de asimetrías que vaya a reclamarle a sus ascendientes.
xazazu
No tengo intención de hacer nada especial. Gastaré lo que necesite, sin excesos ni lujos. Lo que sobre, si sobrara algo, queda para los que podrían necesitarlo.
