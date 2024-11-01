Cambiar el mundo después de muerto ¿Qué harás con tu herencia?

La herencia es clave para transferir la riqueza y la propiedad privada de padres a hijos, pero también es una de las principales causas de asimetría social. Nos han vendido que la transmisión de dinero y posesiones en función de la genética es lo normal, pero ¿existe algo como un derecho natural a recibir una herencia, solo por ser hijo o familiar de alguien? ¿Es justo?