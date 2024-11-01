Las cámaras de puntería de la española HarshCam de IberOptics apuntan al mercado internacional

El sector de la Defensa de España incluye grandes empresas bien conocidas por sus capacidades y productos y otras más, complementarias, que están promocionando en diversos mercados internacionales conceptos y diseños de materiales de uso militar. Ese sería el caso de la IberOptics, especializada en sistemas ópticos que se han focalizado en la transformación módulos ópticos para, convenientemente adaptados integrarlos como solución avanzada dentro de los conceptos de puntería.