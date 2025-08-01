Cámaras Lenovo convertidas en armas digitales: nueva vulnerabilidad BadUSB

Investigadores de Eclypsium han descubierto una vulnerabilidad crítica en determinados modelos de webcams Lenovo que permite transformarlas en dispositivos BadUSB capaces de inyectar pulsaciones de teclado y ejecutar comandos maliciosos de forma remota. El fallo, bautizado como BadCam (CVE-2025-4371), fue presentado en DEF CON 33 y supone la primera demostración documentada de cómo un periférico USB basado en Linux puede ser secuestrado sin ser reemplazado físicamente.