7
meneos
15
clics
El calor frena la compra de casas en Almería y la aumenta en la 'España fresca'
Con respecto a la media nacional, las compraventas caen un 1 % mientras en la 'España fresca' crecen más de un 20%
|
etiquetas
:
cambio climatico
,
españa
,
burbuja
,
vivienda
12 comentarios
actualidad
#7
Antipalancas21
Cual es la España fresca, yo vivo en una capital de las que tienen mas fama de frías y este verano nos hemos achicharrado.
1
K
37
#2
Pertinax
GENOCIDIOOOOOORRLLLLL.
1
K
29
#3
NPCMeneaMePersigue
Por eso se me amenaza, por eso a cada post al tema tengo un marcaje como #2
#2
0
K
17
#1
NPCMeneaMePersigue
Os lo dije, por eso son negacionistas del cambio climático aunque cueste cientos de vidas y por eso lo llamo como lo llamo
Relacionada: Cataluña pierde turistas por primera vez desde la pandemia: 30.000 visitantes menos este julio
www.meneame.net/m/actualidad/cataluna-pierde-turistas-primera-vez-desd
0
K
17
#12
NPCMeneaMePersigue
#8
Yo estoy en Valencia y hasta las 8 de la tarde es imposible hacer nada sin pegar la sudada
0
K
17
#11
vviccio
La Francia fresca será.
0
K
11
#10
CharlesBrowson
#9
que baby yisus te hoyga
0
K
8
#4
CharlesBrowson
por muy caro que se pongan los aires acondicionados, a los del sur nos compensa...
0
K
8
#6
NPCMeneaMePersigue
#4
Claro porque estar todo el día en casa con el aire acondicionado es lo que quiere la gente que se compra una casa
3
K
50
#8
CharlesBrowson
#6
todo el dia no hombre, para la santa sacro siesta y ya luego hay una jarta de cosas para hacer fuera
0
K
8
#9
DonaldBlake
#4
Tranquilo, en unos años, con todo el hueco que está dejando esa gente que se va, correrá la brisa y se apagarán los acondicionados.
0
K
8
#5
trasparente
Os vais a arrepentir, en el norte hay que taparse por la noche, el agua del Cantabrico está helada y no para de llover. Comprense ustedes un aire acondicionado y quédense por ahí.
0
K
7
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
Relacionada: Cataluña pierde turistas por primera vez desde la pandemia: 30.000 visitantes menos este julio www.meneame.net/m/actualidad/cataluna-pierde-turistas-primera-vez-desd