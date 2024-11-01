edición general
7 meneos
15 clics
El calor frena la compra de casas en Almería y la aumenta en la 'España fresca'

El calor frena la compra de casas en Almería y la aumenta en la 'España fresca'

Con respecto a la media nacional, las compraventas caen un 1 % mientras en la ‘España fresca’ crecen más de un 20%

| etiquetas: cambio climatico , españa , burbuja , vivienda
6 1 0 K 88 actualidad
12 comentarios
6 1 0 K 88 actualidad
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
Cual es la España fresca, yo vivo en una capital de las que tienen mas fama de frías y este verano nos hemos achicharrado.
1 K 37
Pertinax #2 Pertinax
GENOCIDIOOOOOORRLLLLL.
1 K 29
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
Por eso se me amenaza, por eso a cada post al tema tengo un marcaje como #2
0 K 17
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Os lo dije, por eso son negacionistas del cambio climático aunque cueste cientos de vidas y por eso lo llamo como lo llamo

Relacionada: Cataluña pierde turistas por primera vez desde la pandemia: 30.000 visitantes menos este julio www.meneame.net/m/actualidad/cataluna-pierde-turistas-primera-vez-desd
0 K 17
NPCMeneaMePersigue #12 NPCMeneaMePersigue
#8 Yo estoy en Valencia y hasta las 8 de la tarde es imposible hacer nada sin pegar la sudada
0 K 17
vviccio #11 vviccio
La Francia fresca será.
0 K 11
CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
#9 que baby yisus te hoyga
0 K 8
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
por muy caro que se pongan los aires acondicionados, a los del sur nos compensa...:hug:
0 K 8
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
#4 Claro porque estar todo el día en casa con el aire acondicionado es lo que quiere la gente que se compra una casa xD xD xD
3 K 50
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
#6 todo el dia no hombre, para la santa sacro siesta y ya luego hay una jarta de cosas para hacer fuera
0 K 8
#9 DonaldBlake
#4 Tranquilo, en unos años, con todo el hueco que está dejando esa gente que se va, correrá la brisa y se apagarán los acondicionados.
0 K 8
#5 trasparente
Os vais a arrepentir, en el norte hay que taparse por la noche, el agua del Cantabrico está helada y no para de llover. Comprense ustedes un aire acondicionado y quédense por ahí.
0 K 7

menéame