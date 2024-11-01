El calentamiento global ya juega con ‘las cosas del comer’: las cosechas son ahora una montaña rusa y vienen más curvas

Un estudio muestra las graves fluctuaciones que el aumento de temperatura produce en tres de los cultivos alimentarios más importantes del mundo (el maíz, la soja y el sorgo) y advierte de las crisis alimentarias que se avecinan. Para el ciudadano medio, esto significa que la cesta de la compra diaria se encarecerá, pero en muchos países esta inestabilidad puede traer dificultades económicas y hambre. “Una gran conmoción en un mal año puede suponer una auténtica penuria, especialmente en lugares sin suficiente acceso a seguros y almacenamiento"