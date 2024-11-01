·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5685
clics
Los 25 peores meneos de 2025: retrospectiva a un año de "información" en Menéame
4252
clics
Telecinco toca fondo: registra un 0% de audiencia en uno de sus formatos clásicos
4257
clics
Otro "mayorín" en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el alcalde a echar sal
3914
clics
¡Que te jod***! El co-creador del lenguaje Go está furioso, con razón, por este correo electrónico de agradecimiento. (EN)
4047
clics
Ni mérito, ni solidaridad, ni futuro: os dieron un master y se quedaron con los pisos
más votadas
402
Tres detenidos por intentar matar a machetazos a un joven elegido al azar en Madrid
334
A Dios rogando y a las familias lastimando
490
El 50% más pobre de China es MÁS RICO (el doble) que el 50% más pobre de EEUU
217
Andrew Wakefield, el médico que creó el mito de las vacunas y el autismo
301
Italia y España se endeudan al nivel más bajo en 16 años, Alemania preocupa y Francia es el punto débil: se acelera el vuelco histórico entre el norte y el sur de Europa
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
89
clics
Consulta los 'puentes' de cada comunidad autónoma para el año próximo
El calendario laboral de 2026 incluye (al menos) cuatro fines de semana largos en todas las autonomías
|
etiquetas
:
calendario laboral
,
2026
,
festivos
,
puentes
1
0
1
K
6
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
1
K
6
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Quillotro
#2
Bueno, es tu opinión. Yo creo que bastante más completa y elaborada, mucho más útil y con un enfoque totalmente diferente.
0
K
12
#1
Quillotro
*
Relacionada:
www.meneame.net/story/ano-2026-contara-12-dias-festivos-9-comunes-toda
0
K
12
#2
Tensk
#1
Casi más bien duplicada que relacionada.
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente