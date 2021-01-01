Las caídas accidentales dan el salto mortal en Andalucía

El número de fallecimientos por tropiezos y resbalones desde 2014 experimenta una subida del 178%. La mortalidad de 2024 ha bajado ligeramente en Andalucía. Es la tercera vez que lo hace en la estadística anual después del nefasto pico de 2021, año en que la pandemia campó a sus anchas por el ancho planeta. La lectura de las cifras de las muertes y sus causas que publicó ayer el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía ofrece sin embargo varios lunares que contradicen ese descenso anual de la mortalidad.