edición general
4 meneos
21 clics
Las caídas accidentales dan el salto mortal en Andalucía

Las caídas accidentales dan el salto mortal en Andalucía

El número de fallecimientos por tropiezos y resbalones desde 2014 experimenta una subida del 178%. La mortalidad de 2024 ha bajado ligeramente en Andalucía. Es la tercera vez que lo hace en la estadística anual después del nefasto pico de 2021, año en que la pandemia campó a sus anchas por el ancho planeta. La lectura de las cifras de las muertes y sus causas que publicó ayer el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía ofrece sin embargo varios lunares que contradicen ese descenso anual de la mortalidad.

| etiquetas: caídas , accidentes , mortalidad , andalucía
3 1 0 K 46 actualidad
7 comentarios
3 1 0 K 46 actualidad
#1 Celsar
Magnífico titular...
2 K 30
pablicius #2 pablicius
#1 Matías Prats seal of approval.
0 K 9
Gry #3 Gry
#1 Mágica noticia, no dan números solo porcentajes. :-P
0 K 15
#4 Tiranoc
#3 <<ha pasado de 260 fallecimientos en 2014 a 723 en 2024>> Respecto a lo que se cita en el titular, si que dan números.
0 K 8
#6 Borgiano
#1 Se precipitan los acontecimientos.
0 K 8
Jaime131 #7 Jaime131
#1 ¿Qué es magnífico? No caigo. o_o
0 K 10
DDJ #5 DDJ *
Pues qué mal, yo creía que los andaluces caíamos bien :-(
1 K 19

menéame